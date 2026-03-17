夫婦で年金暮らしを始めると、振込額を見て「思ったより少ない」と感じることがあります。月22万円あれば何とかなると思っていても、実際には税金や社会保険料が差し引かれ、手取りは想像より少なくなりがちです。 特に、年金生活に入ってから初めて住民税や介護保険料の重さを実感する人も少なくありません。ただ、今からでも確認しておきたい制度や手続きはあります。何もしないより、見直すだけで負担感が変わることもあり