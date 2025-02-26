この親子、尊い…！ YouTubeチャンネル「Ivan M」では、子猫と母猫のじゃれ合う様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてすてきな光景」「ほのぼのと癒やされる」の声が続出しました。子猫「逃がさニャイから！」注目を集めたのは「Cute kitten playing with mom cat」という動画。動画の冒頭、ハンガーポールの後ろにちょこんと隠れていた子猫。カメラが近づくと警戒した様子を見せますが、母猫を見つけるなりパッと飛