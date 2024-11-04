学生時代のいじめっ子と再会したら、残念な姿になっていたなんてこともあるようで、因果応報なのかもしれませんね。学生時代は何の根拠もなく威張っていた人も、社会人になって時間を経てみれば、真価が自然と表れてくるようです。今回はそんな、学生時代のいじめっ子に再会し、見事に見返してやった話をご紹介します。いじめっ子が患者として再会「中学時代にクラスの男子にいじめられ、不登校になるまで追いつめられました。でも