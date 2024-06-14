ワニはペットを餌にしたり子どもを追いかけたりしたとして問題視されていた/Northern Territory Police（ＣＮＮ）オーストラリアの北部準州で、ペットを餌にしたり子どもたちを追いかけたりしていたという体長３．６メートルの巨大ワニが警察に駆除され、住民たちのごちそうになった。ワニは北部準州ブラの警察が１２日、「住民に対する重大なリスク」を生じさせると判断して射殺した。発表によると、このワニは子どもや大人を狙っ