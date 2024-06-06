「全く変わっていないな、という印象ですね」お笑い関係者がそうこぼす相手は元『雨上がり決死隊』でYouTuberの宮迫博之だ。６月３日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、舌戦を繰り広げていた『霜降り明星』粗品に白旗をあげた。宮迫は粗品に対し「エンタメでやってくれていると僕は思ってたので。その返しでこういろいろね、やってましたけども。そうですね。あのもう勘弁してくれへんか。もうしんどい。54（歳）もうしんどいわ