歌手のあのが２日、ＴＢＳ「ニンゲン観察モニタリング」に出演。初対面のＡＤから「お金を貸して」と頼まれるドッキリが敢行され、その対応が話題を呼んだ。あのちゃんは名物特番「オールスター感謝祭」に出演する際に使用するアンケートを記入するために、ＡＤと二人きりで一つの部屋にいることに。そこで、ＡＤが「２０００円貸してくれませんか？」とお願いした。と驚くあのちゃんに、ＡＤは、恋人に夕食をおごってあげた