いま、外国人に密かにブームとなっているマクドナルド。なぜ、日本に来てまで世界中にあるマクドナルドに立ち寄るのか、その理由に迫ります。■外国人がほれ込む意外なワケ安い＆ウマいが“バレた”肉厚ジューシーなお肉、チーズを重ねに重ねまくった「ダブルチーズバーガー」に、カラッと揚がったサイドメニューの定番「チキンマックナゲット」。そして、「サムライマック」。いま、外国人観光客が通う日本の飲食チェーン店。そ