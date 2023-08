電気自動車メーカーのテスラが販売する自動車は、搭載されたバッテリーがディスプレイやドア、窓の開閉に対して電力を供給します。しかし、2023年6月にアメリカに住むオーナーが、「バッテリーが切れ、高温になった車の中に閉じ込められた」ことを報告しています。Driver says he was 'trapped' in hot Tesla after battery diedhttps://scrippsnews.com/stories/driver-says-he-was-trapped-in-hot-tesla-after-battery-died/2023