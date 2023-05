かつてJリーグでプレーした元ブラジル代表FWフッキ。36歳になった彼は母国のアトレチコ・ミネイロでプレーしているが、ファンに詰め寄る動画が現地で話題になっている。Vídeo completo da treta entre Hulk e torcedores do Cruzeiro que o chamaram de 'pipoqueiro'.Atacante do Atlético-MG empurra a grade do aeroporto e tenta ir para cima dos torcedores.🎥 Reprodução pic.twitter.com/KJZ7fd