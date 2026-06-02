全国でフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利祐一 グループ店舗数：1,156店舗(2026年5月末時点)]は、全国のコメダ珈琲店で2026年7月13日(月)から数量限定で「2026年サマーバッグ」を販売いたします。販売に先駆け、2026年6月10日(水)より各店舗で予約受付を開始いたします。なお、「2026年サマーバッグ」の販売ならびに予約受付は一部店舗を除きます。





コメダ珈琲店 2026年 サマーバッグ





■コメダ珈琲店と、夏のおでかけを楽しもう！

日頃ご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、今年も夏のお楽しみ「サマーバッグ」をご用意いたしました！

今年は涼しげな素材感と色味にこだわったアイテムを揃えました。軽やかで夏らしい見た目のメッシュトートバッグに、サマーバッグでは初登場の保冷ポーチ、アイスコーヒー2本、9枚綴りのコーヒーチケット1冊を詰め込んだ、とてもお得なセットです。この夏だけの涼やかさと機能性がギュッと詰まったコメダ珈琲店のサマーバッグ。各店舗数量限定での販売です。限定数に達し次第、予約受付及び販売を終了いたしますので、ぜひお見逃しなく！









■コメダ珈琲店の「2026年サマーバッグ」大紹介！

○使い勝手抜群！メッシュトートバッグ

涼やかな印象が特徴のメッシュトートバッグが、コメダ珈琲店より登場です。

バッグ全体にメッシュ素材を使用し、軽やかで季節感のあるデザインに仕上げました。

本体は薄いグレーを基調に、内側の淡いブルーのポケットが透けて見える仕様となっており、さりげないアクセントを添えています。内側のポケットで中身が見えにくい仕様となっており、機能性にも配慮した、使い勝手の良いアイテムです。軽量ながらもしっかりとした生地の持ち手で持ち運びやすく、日常使いからお出かけまで幅広いシーンで活躍します。この夏は、コメダ珈琲店のトートバッグとともに、快適なお出かけ時間をお楽しみください。





メッシュトートバッグ





○暑い日に大活躍！保冷ポーチ

冷たいものをそのままに持ち歩ける、メッシュトートバッグの内ポケットと同じ、淡いブルーの保冷ポーチです。

メッシュトートバッグに入れて一緒に使用することも、単体で使用することもできます。ファスナーの持ち手部分にはロゴをあしらったリボンが付いていて、シンプルな保冷ポーチのアクセントになっています。

500mlのペットボトルを横に寝かせて収納できる、使い勝手の良いサイズ感です。





保冷ポーチ





○夏限定で再登場！アイスコーヒー

コメダオリジナルのアイスコーヒーを、2本セットでご用意いたしました。

無糖なので、シロップやミルクなどを加えて、お好みの味わいにアレンジが可能です。冷蔵庫でキンキンに冷やしてお召し上がりください。





アイスコーヒー 2本





○有効期限なし！コーヒーチケット1冊／9枚綴り

おなじみのコーヒーチケット。使用できるのは購入店舗限定ですが、有効期限がないため、「いつものコメダ珈琲店」で長くご利用いただけます。





コーヒーチケット1冊 9枚綴り





○他ブランドのサマーバッグも登場！

「コメダ和喫茶 おかげ庵」「ジェリコ堂」「コメダ公式オンラインショップ コメクション」でも、サマーバッグをご用意しております。

ブランドごとに色や中身が異なりますので、ぜひ下記サイトもご覧ください！

https://www.komeda.co.jp/pdf/260526_SummerBag2026-LP.pdf









【商品概要】

■商品名 ： 「2026年サマーバッグ」

■価格(税込) ： 5,200円／5,500円／5,800円／6,300円

※価格は店舗によって異なります。

■予約期間 ： 2026年6月10日(水)～

■販売期間 ： 2026年7月13日(月)～7月20日(月・祝)

■販売店舗 ： 全国のコメダ珈琲店

※一部の店舗では予約、販売を承っておりません。





■内容

トートバッグ ： 上辺30.5cm×下辺21cm×マチ10cm×高さ20cm

(持ち手含まず)

保冷ポーチ ： 上辺27cm×下辺20.5cm×マチ7cm×高さ16cm

アイスコーヒー ： 無糖 1,000ml 2本

コーヒーチケット： 1冊 9枚綴り





※写真はイメージです。

※商品の表記サイズは目安となります。

※商品はなくなり次第終了いたします。

※コーヒーチケットは購入店のみ有効です。有効期限はありません。

※コーヒーチケットのデザインは、店舗により異なる場合がございます。

※販売・予約受付の有無、開始・終了日等は店舗によって異なる場合があります。

取り扱い状況の詳細については各店舗へお問い合わせください。

※お受け取り期間を過ぎても商品受け取りがない場合、返金には対応いたしかねます。