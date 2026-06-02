株式会社高電社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高 京徹)は、元のレイアウトや配色を維持したまま多言語画像を自動で作成するWebアプリ『kode-PicTra(コード・ピクトラ)』の無料お試し版を、2026年6月1日から9月1日までの期間限定で公開しています( https://kode-pictra.kodensha.jp/ )。





画像の文字をデザインごと一瞬で多言語化





【「kode-PicTra」開発の背景】

現在、ECサイトの商品画像やインバウンド向けバナーなど「画像の多言語化」の需要が急増しています。しかし、従来の翻訳ツールはテキストを翻訳することを主目的としていることが多く、画像内の文字情報は個別に翻訳し、さらにデザイナーによる画像の再加工や、文字数変化による「デザイン崩れ」の修正が現場の大きな負担となっていました。

こうした課題を解決するため、長年にわたり多言語翻訳サービスを手掛けてきた当社の技術をベースに、OCR(文字認識)、自動翻訳、生成AIを融合させた『kode-PicTra』を開発しました。









【「kode-PicTra」3つの革新的な特徴】

(1) デザインを崩さずに画像を多言語化

元画像のレイアウト、フォント、色彩を解析し、翻訳結果を元のデザインに違和感なく溶け込ませます。





(2) 画像をアップロードするだけで即時処理

テキスト抽出やマスク処理など、面倒な事前処理は一切不要。ブラウザへドラッグ＆ドロップするだけで完了します。





(3) 翻訳結果の編集が可能

自動翻訳されたテキストが画像化される前に画面上で編集可能なため、専門用語や固有名詞、キャッチコピーの訳を自由に編集できます(※1)。









【想定されるユースケース】

● 海外向けEC商品画像・バナー広告のローカライズ

● Webサイト上で画像内テキストの翻訳漏れを解消

● 製品マニュアルや社内プレゼン資料に含まれる画像を多言語化して、元ファイルに貼り付け

● ポスターや飲食店のメニューの日本語版画像データを多言語化して印刷 → 店内に貼り出し









【無料お試し版の概要】

● 公開期間 ：2026年6月1日～2026年9月1日予定

● 料金 ：無料(※2)

● 利用上限 ：1アカウントあたり最大20万トークン(初期10万＋アンケート回答特典10万)

● 作成モード：スピード重視の「全自動モード」と、編集が可能な「対話形式モード」





(※1) 当社にて編集する有料のオプションサービスも提供しています。

(※2) 企業ドメインのメールアドレスによるアカウント登録が必要です。









【株式会社高電社 概要】

1979年創業。シェア最大の中国語入力ソフト「ChineseWriter」をはじめ、Webサイト翻訳サービス「MyサイトAI翻訳」など多言語ソリューション開発のリーディングカンパニー。「言語の壁を越え、世界中の人々の心と心をつなぐ」を理念に掲げ、最先端の自動翻訳技術を提供し続けています。その確かな技術力は官公庁、法人、教育機関をはじめとする各クライアント様から高い評価を得ているだけでなく、海外の世界的大手企業への納品実績も豊富に有しています。





商号 ： 株式会社高電社

URL ： https://kodensha.jp/index/

代表者 ： 代表取締役社長 高 京徹

所在地 ： 東京都千代田区隼町2-13 Jプロ半蔵門ビル3階

創業年月日： 1979年7月1日

事業内容 ： (1) 多言語翻訳音声ソリューション 開発販売

(2) ホームページ他インターネット翻訳全般

(3) 防災向け多言語放送システム

(4) 翻訳ソフトウェア・語学教材

(5) 人力翻訳・通訳