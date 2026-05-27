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寝屋川・四條畷に続く「第三のキャンパス」がメタバース空間に誕生！『大阪電通大メタキャンパス』お披露目イベントを6月7日（日）に開催〜豪華ゲストとリアル＆バーチャルであそび、学ぶ新時代イベント〜
大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市/学長：塩田邦成）は、総合情報学部デジタルゲーム学科を中心に、国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を開発・運営するクラスター株式会社と産学連携し、寝屋川・四條畷に続く「第三のキャンパス」となるバーチャルキャンパス『大阪電通大メタキャンパス』をメタバース空間上に完成させました。
これを記念し、6月7日（日）に四條畷キャンパス コナミホールにてお披露目イベントをオープンキャンパス内で開催します。当日は、M-1グランプリ2008チャンピオン NON STYLE 井上裕介さん、次世代インフルエンサー 長浜広奈さん、人気ゲーム実況グループ「高田村」リーダー 高田健志さん、高田村のゲーム配信者ふじみやさんらが登壇。メタキャンパスをリアルとバーチャルの双方から体験する、新時代の「教育×エンタメ」イベントを開催します。
NON STYLE 井上裕介さん
次世代インフルエンサー 長浜広奈さん
人気ゲーム実況グループ「高田村」リーダー 高田健志さん
高田村のゲーム配信者ふじみやさん
【本件のポイント】
■ 国内最大級メタバースプラットフォーム「cluster」を開発・運営するクラスター株式会社との産学連携により、メタバース空間上に「第三のキャンパス」が完成
■豪華ゲストを招いてのお披露目イベントをオープンキャンパス内で開催
■メイン会場（リアル）とバーチャル会場（メタバース）に分かれてイベントを同時実施
■メタバース空間内に日本最大級の総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」とコラボしたオリジナルゲームを制作
【本件の内容】
今春、総合情報学部デジタルゲーム学科を刷新し、新たな取り組みとしてメタバースを活用した学びを提供しています。メタバース空間上に完成させた『大阪電通大メタキャンパス』では、寝屋川キャンパスと四條畷キャンパスを融合させた「メインエリア」のほか、本学が誇る先端マルチメディア合同研究所（JIAMS）のスタジオ、そしてコナミホール屋上に展望エリア「テラスOECU」を制作しました。制作にあたっては、クラスター株式会社のクリエイターと本学の教員・学生が協力し、本学のこだわりが凝縮された空間を実現しました。
また、メタバース空間内には日本最大級の総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」とコラボしたオリジナルのゲームも用意しており、当日は大学について学べるゲームをゲストともに楽しんでいただけます。
イベント当日は、リアル会場とバーチャル会場の2会場で展開します。バーチャル会場は『大阪電通大メタキャンパス』内のイベント会場となり、事前申し込み不要でどなたでもご参加いただけます。
現実空間を越えた新しいコミュニケーションツールとしてのメタバース空間を、ぜひこの機会にご体験ください。
本イベントへの取材をご希望の報道関係者様は、5月29日（金）18時までに下記問い合わせ先までご連絡をお願いたします。
【お披露目イベント開催概要】
日 程：2026年6月7日（日）10時30分〜11時40分
場 所：大阪電気通信大学 四條畷キャンパス コナミホール
※詳細はオープンキャンパス特設サイトにてご確認ください。
https://www.osakac.ac.jp/admission/opencampus/
【関連リンク】
大阪電通大メタキャンパス特設サイト
https://denchan.tv/meta-campus/
総合学部デジタルゲーム学科特設サイト
https://www.osakac.ac.jp/special/dg/
クラスター株式会社
https://cluster.mu/
「プロ同士の化学反応」3DCGデザインや映像制作を専門とする大学教員・学生と挑んだ制作の全貌 【大阪電通大メタキャンパス】
https://note.com/metaverse_biz/n/n4f878eb94911
【大学概要】
大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）
U R L： https://www.osakac.ac.jp/
所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8
四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70
学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部
※2027年4月から工学部基礎理工学科環境化学専攻は応用化学専攻に名称変更
在籍者数：5,624名（2026年5月1日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18-8
TEL：072-824-3325
FAX：072-824-1141
メール：kouhou@osakac.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
これを記念し、6月7日（日）に四條畷キャンパス コナミホールにてお披露目イベントをオープンキャンパス内で開催します。当日は、M-1グランプリ2008チャンピオン NON STYLE 井上裕介さん、次世代インフルエンサー 長浜広奈さん、人気ゲーム実況グループ「高田村」リーダー 高田健志さん、高田村のゲーム配信者ふじみやさんらが登壇。メタキャンパスをリアルとバーチャルの双方から体験する、新時代の「教育×エンタメ」イベントを開催します。
次世代インフルエンサー 長浜広奈さん
人気ゲーム実況グループ「高田村」リーダー 高田健志さん
高田村のゲーム配信者ふじみやさん
【本件のポイント】
■ 国内最大級メタバースプラットフォーム「cluster」を開発・運営するクラスター株式会社との産学連携により、メタバース空間上に「第三のキャンパス」が完成
■豪華ゲストを招いてのお披露目イベントをオープンキャンパス内で開催
■メイン会場（リアル）とバーチャル会場（メタバース）に分かれてイベントを同時実施
■メタバース空間内に日本最大級の総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」とコラボしたオリジナルゲームを制作
【本件の内容】
今春、総合情報学部デジタルゲーム学科を刷新し、新たな取り組みとしてメタバースを活用した学びを提供しています。メタバース空間上に完成させた『大阪電通大メタキャンパス』では、寝屋川キャンパスと四條畷キャンパスを融合させた「メインエリア」のほか、本学が誇る先端マルチメディア合同研究所（JIAMS）のスタジオ、そしてコナミホール屋上に展望エリア「テラスOECU」を制作しました。制作にあたっては、クラスター株式会社のクリエイターと本学の教員・学生が協力し、本学のこだわりが凝縮された空間を実現しました。
また、メタバース空間内には日本最大級の総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」とコラボしたオリジナルのゲームも用意しており、当日は大学について学べるゲームをゲストともに楽しんでいただけます。
イベント当日は、リアル会場とバーチャル会場の2会場で展開します。バーチャル会場は『大阪電通大メタキャンパス』内のイベント会場となり、事前申し込み不要でどなたでもご参加いただけます。
現実空間を越えた新しいコミュニケーションツールとしてのメタバース空間を、ぜひこの機会にご体験ください。
本イベントへの取材をご希望の報道関係者様は、5月29日（金）18時までに下記問い合わせ先までご連絡をお願いたします。
【お披露目イベント開催概要】
日 程：2026年6月7日（日）10時30分〜11時40分
場 所：大阪電気通信大学 四條畷キャンパス コナミホール
※詳細はオープンキャンパス特設サイトにてご確認ください。
https://www.osakac.ac.jp/admission/opencampus/
【関連リンク】
大阪電通大メタキャンパス特設サイト
https://denchan.tv/meta-campus/
総合学部デジタルゲーム学科特設サイト
https://www.osakac.ac.jp/special/dg/
クラスター株式会社
https://cluster.mu/
「プロ同士の化学反応」3DCGデザインや映像制作を専門とする大学教員・学生と挑んだ制作の全貌 【大阪電通大メタキャンパス】
https://note.com/metaverse_biz/n/n4f878eb94911
【大学概要】
大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）
U R L： https://www.osakac.ac.jp/
所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8
四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70
学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部
※2027年4月から工学部基礎理工学科環境化学専攻は応用化学専攻に名称変更
在籍者数：5,624名（2026年5月1日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18-8
TEL：072-824-3325
FAX：072-824-1141
メール：kouhou@osakac.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/