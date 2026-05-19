株式会社新星出版社

2026年4月24日に刊行された『サクッとわかる ビジネス教養 投資の基本』が売れ行き絶好調につき、すぐに重版が決定！

丸善丸の内本店や紀伊国屋梅田本では、ジャンル別週間ランキングにて1位を獲得！

（丸善 丸の内本店 「経済・金融」ジャンル１位：4月30日～5月6日集計）（紀伊國屋書店 梅田本店「ビジネス」ジャンル１位：5月4日～10日集計）

現在、株価は乱高下しながら、驚異的な勢いで上がっています。

しかし、「個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書」（日本証券業協会）によれば、NISAで最も多い悩みは「なにに投資すればよいかわからなかった」です。

このような悩みを持つ方への答えの一つとして『サクッとわかる ビジネス教養 投資の基本』があります。

●10年で2倍にする長期投資のススメ

投資先としては、株式をはじめ、債権、外貨投資、FX、金（ゴールド）など、さまざまなものがありますが、やはり投資先として選ばれるのは、株式投資を中心にした投資信託や、個別企業への株式投資でしょう。

実際、NISAを始められた方の多くは、株式を中心にした投資信託やETFに投資している方が多く、全世界株式（オルカンなど）や、S&P500への積立投資が人気です。

一方で、その中には、もう少し大きなリターンを得たいという方も少なくないでしょう。

そうしたときに「なにに投資すればよい？という悩みが出てきます。

この悩みに答えるのが株式への「長期投資」です。

今後、大きく伸びるであろう「強い企業」を探し、その企業に長期投資すれば、リスクは減りながらも、リターンを期待できるからです。

短期で投資をすると、日々の値動きに翻弄されてしまいます。しかし、強い企業を長期的に積立投資していけば、そのような心配は大きく減ります。強い企業でも、瞬間的な値下がりはありますが、長期的には企業の価値が上がり、いずれはその価値が株価へ反映されるからです。

乱高下している現在の株価市場では、長期的な視野に立ち、投資のタイミングも長期的に積み立てていけば購入価格は平均化されます。

“投資の神様”と言われている「ウォーレン・バフェット」も強い企業に長期投資をして結果を出し続けています。

本書では、そのような「強い企業」の見極め方を解説し、長期投資することをすすめています。

そうすることで、「10年後に2倍」のようなリターンが実現できるようになります。

短期で2倍という大きなリスクをとるのではなく、リスクを抑えながら長期的に投資をしていきましょう。

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https://www.amazon.co.jp/dp/440512051X/

【楽天ブックス】

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【目次】

Section 1 投資＝怖いを卒業 投資はより良い未来を手に入れる営み

Section 2 誰もがオーナー！ “売る必要のない”株式投資の基本

Section 3 最高の株式探し 成功する長期厳選投資の３つの条件

Extra 1 巻末付録 これだけおさえる金利・物価・為替の仕組み

Extra 2 巻末付録 より豊かな人生へ ジブン・ポートフォリオをつくる

【監修者プロフィール】

奥野 一成(おくの かずしげ)

投資信託「おおぶね」ファンドマネージャー。農林中金バリューインベストメンツ株式会社（NVIC）常務取締役兼最高投資責任者（CIO）。

京都大学法学部卒、ロンドンビジネススクール・ファイナンス学修士修了。1992年日本長期信用銀行入行。長銀証券、UBS証券を経て2003年に農林中央金庫入庫。2014年から現職。日本における長期厳選投資のパイオニアであり、バフェット流の投資を行う数少ないファンドマネージャー。個人向けにも「おおぶね」ファンドシリーズを展開。

著書に『ビジネスエリートになるための教養としての投資』『15歳から学ぶお金の教養 先生、お金持ちになるにはどうしたらいいですか？』（ともにダイヤモンド社）、『武器としての投資 AI時代を生き抜く資産とキャリアの築き方』（KADOKAWA）などがある。

【書誌情報】

『サクッとわかる ビジネス教養 投資の基本』

出版社：株式会社新星出版社

監修者：奥野 一成

定価：本体1,500円+税

発売日：2026年4月24日（金）

仕様：四六判・オールカラー・192ページ

【リリースに関するお問い合わせ】

（株）新星出版社 編集部

TEL 03-3831-0743 / Fax 03-3831-0758

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