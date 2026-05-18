プロディライト、公式YoutubeチャンネルにてIR動画シリーズをスタート。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、このたび公式Youtubeチャンネルにおいて、IR動画シリーズの配信を開始したことをお知らせいたします。

■プロディライト公式Youtubeチャンネルについて

プロディライト公式Youtubeチャンネルでは、「短く、わかりやすく」をテーマに、社員による自社サービスの紹介やIR情報を、5分以内の動画で配信してまいります。

今回公開したIR動画では、経営企画室の清水が登場し、全3回にわたって当社事業の強みについて解説いたします。

これまでのIR情報は、動画としてはオンライン個人投資家説明会が主であり、比較的投資に精通した方を対象とした内容が中心でした。

一方、本公式チャンネルでは、投資に関心を持ち始めた方や、これから投資を始める方にも気軽にご覧いただけるよう、イラストを交えて内容を分かりやすく解説しております。

また、当社キャラクターである「イノベッティ」や「テルフルくん」も登場し、視覚的にも楽しめる構成とすることで、従来のIR動画とは一線を画した内容となっております。

IRや投資に対して「難しそう」「分かりにくい」と感じている方にも、ぜひご覧いただきたいシリーズです。

今後も当社では、分かりやすい情報発信を通じて、投資家の皆さまとのコミュニケーション強化を図ってまいります。

ぜひご視聴およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

■今回ご紹介した動画

プロデイライトIR動画

「プロディライトってどんな企業？ 事業における強みとは1/3」

URL：https://youtu.be/l40Hqyle6LU

プロディライト公式Youtubeチャンネル

URL：https://www.youtube.com/channel/UCofiprpVi5G-Lb6a4ggapyw

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水 ・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588