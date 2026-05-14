株式会社オリノス、コンテンツ販売プラットフォーム「Tips」の販売価格上限を見直し

株式会社オリノス

株式会社オリノス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：村橋 法夫）が運営する情報コンテンツ販売プラットフォーム「Tips」は、クリエイターの販売機会拡大と利便性向上を目的として、コンテンツ販売に関する詳細設定の一部を見直します。

今回の見直しでは、無料会員・プラス会員それぞれの販売価格上限を引き上げるほか、販売設定画面の表示順や入力項目を整理し、より直感的にコンテンツを出品できる環境を整備します。

販売価格の上限を見直し。無料会員でも最大5万円まで販売可能に

Tipsでは、これまで会員種別ごとに販売価格の上限を設定していました。

今回の見直しにより、無料会員・プラス会員の販売価格上限を以下の通り変更します。

無料会員の販売価格上限を5万円に引き上げることで、月額会員登録を行わずに、まずはTips上で本格的なコンテンツ販売に挑戦しやすい環境を整えます。

また、プラス会員については販売価格上限を20万円まで拡大します。高単価コンテンツの販売ニーズに対応しつつ、必要に応じて審査・確認体制を整えることで、健全なマーケット運営とクリエイターの収益機会拡大の両立を目指します。

出品時の設定画面をより使いやすく改善

今回のアップデートでは、販売価格の上限見直しに加え、出品時の詳細設定画面についても改善を行います。

主な変更点は以下の通りです。

・「目次設定」を「カテゴリー」の下に移動

・「モニター招待」「モニター希望」にNEW表示を追加

・販売価格入力欄の上下ボタンを廃止

・「販売数」「販売期限」を「販売設定」の枠内に移動

これにより、コンテンツ作成者が出品時に必要な設定をより自然な流れで確認・入力できるようになります。

特に「目次設定」については、これまで画面下部に配置されていたため見落とされやすい項目でした。今回の改善により、カテゴリー設定とあわせて確認しやすい位置に移動します。

また、モニター機能に関連する「モニター招待」「モニター希望」にはNEW表示を追加し、クリエイターが新しい販売促進機能を認識しやすい導線を整えます。

クリエイターの販売機会を広げ、より使いやすいプラットフォームへ

Tipsでは、コンテンツ販売において「売りやすさ」「広げやすさ」「管理しやすさ」を重視し、機能改善を進めています。

今回の価格上限の見直しにより、これまで価格設定の制限から他サービスで販売していたクリエイターにとっても、Tipsを選択肢に入れやすくなります。

今後もTipsは、クリエイターが自身の知識・経験・ノウハウを適切な価格で届けられるよう、販売機能、モニター機能、アフィリエイト機能などを通じて、コンテンツ販売の可能性を広げてまいります。