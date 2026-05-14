【リアル調査】コウモリを見かけたら、実は自宅に棲みついていた！被害の実態をリサーチ

BEST株式会社

春になり気温が上昇するとコウモリが活発に動きはじめます。日本には民家に棲みつくアブラコウモリが全国に生息しており、小さな隙間や亀裂から内部に侵入しさまざまな被害を及ぼします。

しかし、コウモリが棲みついていることに気がつくのはなかなか難しいのが実情。「動物の気配はするけれど、コウモリなのかネズミなのかわからない」と不安を抱いている方も少なくありません。



住まいの悩みに向き合うBEST株式会社(https://best24.co.jp/)（本社：神奈川県横浜市、代表取締役CEO ：五十嵐 博文、以下当社）は、20年以上にわたり生活の「困った」を解決してきました。当社が運営する情報サイト「害虫害獣コンシェルジュ(https://gaichugaiju.best24.co.jp/)」では、害虫と害獣に関する正確かつ有益な情報を日々発信しています。



今回、当社ではコウモリが自宅に棲みついた経験のある方を対象に、独自アンケート（有効回答数：167人）を実施。アンケートでは、コウモリが飛んでいる姿を見て棲みついていることに気づいた方が多いという事実が判明しました。



本リリースでは、コウモリが棲みついたことに気づいたきっかけや具体的な被害内容、駆除方法や費用を紹介します。コウモリ被害に対する不安をおもちの方は、事前の情報収集にぜひお役立てください。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「BEST株式会社による調査」である旨の記載

ex. 害虫害獣駆除専門のサービスである「害虫害獣コンシェルジュ(https://gaichugaiju.best24.co.jp/)」を運営するBEST株式会社の調査によれば

・害虫害獣コンシェルジュ(https://gaichugaiju.best24.co.jp/)（https://gaichugaiju.best24.co.jp/）へのリンク設置

【アンケート概要】

調査対象：全国の自宅にコウモリが棲みついた経験のある方

調査期間：2026年2月25日～2026年3月5日

調査機関：自社調査

調査方法：インターネットによる任意回答

有効回答数：167人

コウモリの「実物」で気づいた方が約8割

自宅にコウモリが棲みついていると気づいたきっかけとして多かったのは、「庭やベランダなど屋外で見た（49.7%）」と「フンを見つけた（44.9%）」です。次いで「自宅内の部屋や廊下で見た（31.1%）」ことにより、コウモリが棲みついている事実が発覚したという結果が出ました。

自宅周辺でコウモリを見かけた経験がある方は多いですが、実はただ飛んでいるだけではなく、棲みついている可能性があります。ベランダや玄関の外壁で休憩し、そのまま忍び込むことも珍しくありません。

姿を見かける以外にフンで気づく方が多い理由として、コウモリは排泄量が多く特定の場所にフンをする習性があるためだと考えられます。



コウモリのフンは5～10mm程度で、ネズミのものと似ていますが、乾燥していて崩れやすく主食である昆虫の足やハネが混ざっていることが特徴です。また、ネズミはさまざまな場所にフンをする一方で、コウモリは軒下やベランダなどの住宅に侵入しやすい場所付近で発見されることが多いです。

フンが1箇所や2箇所に集中している場合は、コウモリが棲みついている可能性があります。

コウモリ被害で厄介なのは騒音・悪臭



コウモリが棲みついたことで発生した被害が多かったのは、「羽音・動き回る音・鳴き声がうるさかった（25.8%）」と「フンによる悪臭がひどかった（22.2%）」の2つで、あわせて約半数にのぼります。

騒音はコウモリが活発に巣を出入りする日没後～22時頃に発生し、棲みつく数が増えると、うるさくて眠れない深刻な状況になり得ます。

フンについては、前述のとおりコウモリは排泄量が多いうえ、ドブ臭とアンモニア臭を混ぜたような独特のニオイを放ちます。臭くてストレスが溜まるだけではなく、頭痛や吐き気などの身体的症状が現れる場合も。特に気温と湿度があがる6月から10月にかけては強烈な異臭が漂います。

その他、わずかながら「咳、皮膚炎などのアレルギー症状が出た（3.0%）」や「感染症にかかった（1.2%）」という健康被害の報告もありました。野生のコウモリにはダニやシラミなどの寄生虫が付着しているほか、ヒストプラズマ症やニパウイルスなど危険な感染症の媒介主でもあるため、見かけても絶対に素手で触らないでください。

コウモリが棲みつきやすいのは屋根裏・雨どい・雨戸の戸袋

コウモリに棲みつかれた場所として多かったのは「屋根裏（37.7%）」と「雨どいの中（21.6%）」と「雨戸の戸袋（21.6%）」でした。

コウモリは天敵に見つかりにくい暗くてジメジメとした環境を好み、わずか1～2cmの隙間さえあれば侵入してきます。屋根の瓦の亀裂や外壁との隙間、雨どいのつなぎ目などが特に狙われやすいです。

住宅は築10～20年頃から屋根や外壁が劣化しはじめるため、長年リフォームをしていない場合はコウモリに侵入される可能性が高まります。

雨戸の戸袋は構造上隙間ができるため、コウモリが入りやすい場所の1つです。雨戸を開けっぱなし、もしくは閉めっぱなしにしておくと気づかないうちに棲みつかれるので、定期的に開閉することをおすすめします。

その他、「シャッターの隙間（9.6%）」「室外機のダクト・配管の中（8.4%）」「換気口・換気扇の中（7.8%）」など棲みついた場所は多岐にわたります。人が住む家にはコウモリが好む場所が多く、侵入した後に壁の中や配管を移動してさまざまなところに巣を形成します。棲みつくと、最低でも10匹、最大で200匹もの集団になり、知らぬ間に家中がコウモリだらけになっている場合も。

コウモリは自分で駆除できる！

得体の知れない生き物というイメージのコウモリですが、約半数が自分で駆除したと回答しました。

実はホームセンターやネット通販でコウモリ追い出し用の忌避スプレーが販売されています。自分で駆除する際の必須アイテムです。

また、感染症とアレルギー予防のためにマスクとゴーグル、ゴム手袋もあわせて用意します。フンの溜まった巣を清掃、消毒するためのハンディクリーナーとアルコール消毒液、侵入経路封鎖のためのコーキング剤とコーキングガン、パンチングメタル、再来対策用の忌避剤も必要です。

ただし、屋根裏や床下など侵入が困難な場所、2m以上の高所作業をともなう場合はプロへの依頼を推奨します。防護をしていても感染症やアレルギー発症のリスクはあるため、小さなお子さまや高齢者が同居している場合はプロに駆除してもらうほうがいいでしょう。

自分でコウモリを駆除する場合の費用相場は1,000～5,000円

コウモリ駆除にかかった費用で多かったのは「1,000円以下（36.3%）」と「1,001～5,000円（28.8%）」で、あわせて半数以上です。

自分で駆除した方が大半を占めていたことを考えると納得できる費用感です。忌避スプレーが1本1,000円程度、防じんマスクが1つ3,000円と考えると最低限の装備で駆除している方が多いと推測できます。

プロにコウモリ駆除を依頼する場合の費用は約4万2,000円

＜30坪の住宅の屋根裏のコウモリ駆除にかかる費用 ※10平方メートル の広さ・点検口有りの場合＞

忌避液散布：19,800円

侵入経路封鎖作業：500円/箇所～

清掃作業（消毒込み）：22,000円

合計：42,300円～

※参考：コウモリ駆除の料金表｜害虫害獣コンシェルジュ(https://gaichugaiju.best24.co.jp/bat-removal-pricing/)

プロにコウモリ駆除を依頼した場合の費用目安は上記のとおりです。棲みつかれた場所や侵入経路によって金額が変動します。

また、屋根裏や床下に棲みつかれて点検口がない場合は別途設置料が8,800円かかるほか、忌避液ではなく燻煙剤を用いて追い出しをするなど作業内容も変わります。

コウモリは住宅の壁の中を移動して複数の場所に棲みつくこともあるため、被害にあっている方はまずは現場調査を依頼して見積もりを出してもらうといいでしょう。

放置すると騒音や悪臭をはじめ、住民の健康にも深刻な被害を及ぼす可能性があるため、プロへの駆除依頼をおすすめします。

まとめ

森林や洞窟に潜んでいるイメージのあるコウモリですが、夜な夜な住宅街に現れて民家に棲みつき、さまざまな被害を及ぼして住民の生活を脅かします。

実際に自宅に入っていく姿や室内で実体を見かけて棲みついていることに気づく方が多く、大量のフンによって存在が発覚する場合も。

市販のグッズで駆除できますが、完全に追い出せなかったり知らない間に違う場所にも棲みつかれることがあります。また、寄生虫や感染症を保有している可能性があり、駆除の際に接触すると深刻な健康被害にあうかもしれません。

自宅のコウモリにお困りで、確実かつ安全に駆除したい方はぜひ専門のプロへの依頼をご検討ください。「害虫害獣コンシェルジュ(https://gaichugaiju.best24.co.jp/)」は、豊富な経験と確かな技術をもとに、あなたに代わって徹底的にコウモリを追い出し、侵入経路の封鎖まで行います。ぜひ一度ご相談ください。

【BEST株式会社について】

会社名：BEST株式会社

代表：代表取締役CEO 五十嵐 博文

所在地：神奈川県横浜市

設立：2004年

事業概要：ライフメディア事業

URL：https://best24.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

BEST株式会社：マーケティング部

Email： info@best-24.jp

URL：https://best24.co.jp/

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・BEST365：https://best365.best24.co.jp/