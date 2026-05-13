HIKE、「Lemino presents すぺしゃりて Special Stage ～こずやの爆モテハーレム大作戦！？～」のライブ制作を担当。描き下ろしイラスト、グッズの制作・EC事前販売もカバー

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上政高）の「IPX」（IP EXPERIENCE）チームは、2026年3月27日に横浜みなとみらいブロンテにて開催された「Lemino presents すぺしゃりて Special Stage ～こずやの爆モテハーレム大作戦！？～」（製作著作：株式会社NTTドコモ）のライブ制作・限定イラスト描き下ろし・オリジナルグッズの制作・EC事前販売の業務を担当いたしました。本イベントは、次世代VTuberプロダクション「すぺしゃりて」に所属する小鳥谷なのさん、星屑ぷらねさん、終末むくろさん、あいうららさんの4名が集結した初のライブステージ。当日は4名による歌唱・ダンス・トークの圧倒的なパフォーマンスで会場を訪れた多くのファンを盛り上げました。ライブの模様はドコモの映像配信サービス「Lemino」で生配信され、見逃し配信が2026年5月26日まで公開中です。

開催概要

【イベント名】Lemino presents すぺしゃりて Special Stage ～こずやの爆モテハーレム大作戦！？～

【日程】2026年3月27日(金)

【会場】横浜みなとみらいブロンテ

【出演】※敬称略

小鳥谷なの

星屑ぷらね

終末むくろ

あいうらら

【特設サイト】https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000156/

【製作著作】株式会社NTTドコモ

【協賛】ひかりTV

【制作】株式会社HIKE

【制作協力】すぺしゃりて

(C) すぺしゃりて (C) NTT DOCOMO, INC.

見逃し配信はこちら(https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL3ZvZC8wMDAwMDAwMDAwX2wwbW40Njd1OHc%3D)

※視聴にはLeminoプレミアムへの入会が必要です。

HIKEの担当領域

ライブ制作・演出

横浜みなとみらいブロンテでのリアル会場および「Lemino」での生配信における、ステージの企画・演出、進行管理を担当。出演者の魅力を最大限に引き出す演出で、会場参加と配信視聴のファンの双方が楽しめるライブ体験を創造しました。

オリジナルイラスト描き下ろし

本公演のために、限定のビジュアルを新たに描き下ろしました。出演者4名の個性を表現したイラストは、メインビジュアルのほか、各種グッズや特典レプリカチケットにも使用されています。

グッズ制作・EC事前販売

Tシャツ、タオル、アクリルスタンド、アクリルキーホルダーなどの公式グッズを企画・制作いたしました。また、ファンがイベントをより楽しめるよう、オンラインでの事前販売を実施し、スムーズな物販体験を支援いたしました。

※グッズ画像は当時の情報です。事後通販の詳細は下記サイトよりご確認ください。

https://shop.reality-studios.inc/collections/specialite-special-stage

事後通販受注期間：2026年5月31日（日）23：59まで

HIKEへのお問い合わせはこちら

HIKEはアニメ、ゲーム、ライブエンタテインメント、商品化・ライセンス、クリエイティブ制作を横断し、多様な領域をつなぎ合わせて新しい体験を創出する“エンタテインメント・インテグレーター”として、変化し続けるエンタテインメント市場に挑戦しています。

イベント施策においても、これまでアニメ・ゲーム領域で多くの施策を支援。HIKEのIPX（IP EXPERIENCE）部門は、そうしたイベント事業の経験に特化したメンバーで構成した専門チームです。IPに関するイベントや体験型コンテンツの企画をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。HIKE IPX部門が貴社のIPの魅力を最大化する最適な体験づくりをご提案いたします。

contact_ipx@hike.inc

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C) すぺしゃりて (C) NTT DOCOMO, INC.