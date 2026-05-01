「おばけミャクミャク」待望の″カラバリ″グッズが新登場！あなたの推しカラーはどれ？全7種＋シークレット1種で販売スタート！大人気の″ぬい″は再販決定！【初耳怪談EXPOコラボ】

テレビ大阪株式会社(C)Expo 20252025大阪・関西万博公式ライセンス商品おばけミャクミャクグッズ 購入サイト :https://tosta.jp/shops/8233kwaidan

地上波唯一のレギュラー怪談番組「初耳怪談」（YouTubeチャンネル登録者数：30.8万人〈5月1日現 在〉／テレビ大阪・毎週月曜深夜24:30放送）。大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』をきっかけに販売した、万博公式キャラクター・ミャクミャクとのコラボ商品「おばけミャクミャク」の新商品が登場！SNSなどでの大好評のお声を受け、今回、待望の第3弾グッズの販売がスタートしました。「おばけミャクミャク」初のカラーバリエーショングッズ！アクリルキーホルダーは7種＋シークレット1種の計8種展開でランダムでのお届けとなります。シークレットカラーもお楽しみに！さらに、前回大好評を博したぬいぐるみキーホルダーの再販売も決定しました。受注予約の商品は期間が限られていますので、お早めにお買い求めください！

＜発送時期に関する注意事項＞

・第3弾グッズは2026年6月以降順次発送予定。

・「ぬいぐるみキーホルダー」は2026年8月上旬頃から順次発送予定。

・「ぬいぐるみキーホルダー」とその他の商品を同時に購入すると、すべて2026年8月上旬頃から順次発送になりますのでご注意ください。

第3弾 おばけミャクミャクグッズ ラインナップ

■EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ランダム8mm厚アクリルキーホルダー

価格：1,600円（税込）

カラーバリエーション展開 全7種＋シークレット1種の計8種（ランダム仕様）

(C)Expo 20252025大阪・関西万博公式ライセンス商品

■EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ぬいぐるみキーホルダー※受注生産

価格：4,200円（税込）

受注期間：2026年5月31日（日）ひる12:00まで

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※発送時期について

・「ぬいぐるみキーホルダー」は2026年8月上旬頃より順次発送

・「ぬいぐるみキーホルダー」と新商品を同時購入された場合、すべての商品が2026年8月上旬頃からのまとめて発送となります。

■EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ダイカットオーロラステッカー

価格：700円（税込）

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■EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】アクリルヘアゴム

価格：1,000円（税込）

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■EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】アクリルヘアクリップ

価格：1,700円（税込） 2個セット

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おばけミャクミャクの世界観を、ぜひこの機会に再びお楽しみください！

商品の詳細・購入

初耳怪談オフィシャルストアをご確認ください。

初耳怪談 OFFICIAL STORE(https://tosta.jp/shops/8233kwaidan)

「初耳怪談」

視聴者から募集した、まだ誰も聞いたことのない"初耳怪談"を、島田秀平をはじめとする人気怪談師たちが一発撮りで披露する。「失敗できない」緊張感と「初めて耳にする」新鮮さを持ち合わせた全く新しいコンセプトの地上波唯一のレギュラー怪談番組。

◆YouTubeチャンネル◆

https://www.youtube.com/@8233kwaidan/featured

◆地上波放送情報◆

テレビ大阪にて毎週月曜深夜24時30分～放送中！

X：https://x.com/8233kwaidan

HP：https://www.tv-osaka.co.jp/hatsumimi_kaidan/

◆TVer◆

放送エリア外の方はTVerでもぜひご覧ください！

https://tver.jp/corner/f0084738