【LINE GAME】『LINE：ディズニー ツムツム』、5月は「スター・ウォーズ」の新ツム「スター・ウォーズ ダークサイド〈セット〉」と「モフ・ギデオン」が期間限定で登場！

LINEヤフー株式会社（LINE GAME）

LINEヤフー株式会社が運営するカジュアルパズルゲーム『LINE：ディズニー ツムツム』（iPhone・Android対応／無料）において、2026年5月1日（金）に「スター・ウォーズ」の新ツム「スター・ウォーズ ダークサイド〈セット〉」（曲付き）と「モフ・ギデオン」の2種類が期間限定で登場します。

『LINE：ディズニー ツムツム』では、2026年5月1日（金）に「スター・ウォーズ」シリーズより、期間限定の新ツム「スター・ウォーズ ダークサイド〈セット〉」「モフ・ギデオン」の2種類が登場します。また、ゲーム内では、新イベント「STAR WARS TSUMTSUM EVENT ヴィランズの拠点に挑もう！」のほか、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、アイテムの効果が1回無料になるひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」を開催します。ほかにも、「スター・ウォーズ」の新ツム登場を記念して、「スター・ウォーズ」グッズが当たる応募キャンペーンも実施します。

『LINE：ディズニー ツムツム』の最新情報は、ゲーム内の「お知らせ」、公式X（旧Twitter）でもお知らせします。

https://x.com/LINE_tsumtsum_j

■5月は「スター・ウォーズ」の新ツム「スター・ウォーズ ダークサイド〈セット〉」「モフ・ギデオン」が登場

【登場期間】2026年5月1日（金）0:00～5月31日（日）23:59

※2026年5月1日（金）0:00～5月4日（月）10:59までプレミアムBOXで確率UP中

【新ツム概要】

スター・ウォーズ ダークサイド〈セット〉（曲付き期間限定／セットツム）：スター・ウォーズに登場するダークサイドのツムが詰まったセット

スキル効果中にコンボスキルが使えるよ！



モフ・ギデオン（期間限定）： 帝国軍の残党を指揮する冷静沈着で知的なリーダー

数ヶ所＋十字ライン状にツムを消すよ！

■＜予告＞ゲーム内の新イベント「STAR WARS TSUMTSUM EVENT ヴィランズの拠点に挑もう！」開催

5月2日（土）より、ゲーム内にて新イベント「STAR WARS TSUMTSUM EVENT ヴィランズの拠点に挑もう！」を開催します。本イベントは、さまざまなミッションを攻略し、クリアしたエリアの数に応じてピンズ※がもらえます。全マスクリアで限定プラチナピンズを獲得できます。プレミアムBOXとプレミアムBOX＋から出る今月の新ツムすべてにキャラクターボーナスがつき、ミッションをクリアしやすくなります。

※ピンズとは、イベントクリアやハイスコアなど特定の条件を満たすともらえるゲーム内の称号です。入手したピンズはホーム画面やプロフィール画面に飾ることができます

【開催期間】2026年5月2日（土）11:00～5月31日（日）23:59

■＜予告＞ゲーム内のひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」開催

5月8日（金）より、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、アイテムの効果が1回無料になるひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」を開催します。詳しい遊び方と報酬内容は、ゲーム内の「ひろば」にてご確認いただけます。

【開催期間】2026年5月8日（金）11:00～5月12日（火）10:59

※イベントは最新アプリへのアップデートが必要です

■「スター・ウォーズ」新ツム登場記念＜その1＞：グッズが当たる応募キャンペーン

「スター・ウォーズ」の新ツム登場を記念して、「スター・ウォーズ」のリアルグッズが当たる応募キャンペーンをゲーム内で実施します。ゲーム内の「今日のミッション」をクリアするごとに応募券を獲得でき、任意の景品に応募することができます。さらに10枚応募するたびにメダル100枚がもらえます。キャンペーンの詳細および応募規約はゲーム内のキャンペーンページにてご確認ください。

【開催期間】2026年5月1日（金）11:00～5月31日（日）23:59

【応募期間】2026年5月1日（金）11:00～6月5日（金）23:59

【賞品】

＜A賞5名様＞レゴ(R)スター・ウォーズ グローグー(TM)（マンダロリアンの弟子）

＜B賞5名様＞STAR WARS／ウォッチ（帝国軍）

＜C賞5名様＞SW SAGA ブラインドピンバッジB(BOX)

＜D賞20名様＞スキルチケット 1枚

＜E賞50名様＞プレミアムチケット 1枚

＜F賞1,000名様＞コイン 10,000枚

■「スター・ウォーズ」新ツム登場記念＜その2＞：Xフォロー＆リポストキャンペーン

『LINE：ディズニー ツムツム』公式 Xアカウントにて、抽選で1名様に「FURFUR【STAR WARS(TM)】ダース・ベイダー モチーフバッグ」が当たるX（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンを実施します。

【開催期間】2026年5月1日（金）13:00～5月6日（水）23:59

【参加方法】

1. 『LINE：ディズニー ツムツム』公式 Xアカウント（@LINE_tsumtsum_j）をフォローする

2. 『LINE：ディズニー ツムツム』公式 Xアカウントからポストされたキャンペーンポストをリポストする

※1、2の両方をおこなうことで本キャンペーンに参加されたことになります。1または2のみでは参加されたことになりません

【賞品】

＜抽選で1名様＞FURFUR【STAR WARS(TM)】ダース・ベイダー モチーフバッグ

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『LINE：ディズニー ツムツム』について

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『LINE：ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲームです。「ツム（ぬいぐるみ）」を3つ以上なぞって消していく手軽さや爽快感に加え、ディズニーキャラクターの愛らしいビジュアルが幅広いユーザー層から支持され、2014年1月29日に日本で先行公開以降、2014年7月1日にアメリカ・イギリスなどの欧米市場およびタイ・台湾などの東アジア市場を中心とする154の国と地域にて公開しています。2024年2月時点で、世界累計1億ダウンロードを突破しました。

＜ゲーム概要＞

タイトル名：LINE：ディズニー ツムツム

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語／英語／中国語（繁体字）

サービス地域：全世界（一部地域を除く）

サービス開始日：2014年1月29日（日本語版）／2014年7月1日（英語版）

価格：無料（アイテム課金）

開発：NHN PlayArt 株式会社

運営：LINEヤフー株式会社

＜著作権等表記＞ (C) Disney. (C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

▼App Store http://itunes.apple.com/jp/app/id724594093

▼Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGTMTM

※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります