国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、WEB雑誌「営業・マーケティング向けAI特集号」を公開しました。 「営業・マーケティング向けAI特集号」ではAI時代に必要なスキルを提供する4社をご紹介します。

https://aismiley.co.jp/sales_marketing_aimagazine/

■営業・マーケティング向けAIとは

営業・マーケティング向けAIとは、高精度な顧客分析や需要予測を通じて売上拡大を牽引する技術の総称です。AIがリードのスコアリングや商談の自動解析を担い、営業DXを推進することで、属人的な業務を高度にデジタル化します。顧客ニーズが複雑化する中で、パーソナライズされた提案と定型業務の自動化を可能にし、生産性の向上と成約率の最大化を両立。持続的な利益創出を実現し、データドリブンな組織を強化する次世代のビジネス基盤です。 本書では、営業・マーケティング向けAIで実績のあるAI企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。

■営業・マーケティング向けAI提供企業

【資料概要】 ・株式会社Sapeet └「成果を生む対話を再現するAIロープレ」 ・株式会社ジーニー └「入力はAIへ、営業はコア業務に集中」 ・株式会社TIMEWELL └「商談準備から提案書作成まで営業DXを実現」 ・JAPAN AI株式会社 └「AIで営業データを資産化し売上を最大化」

■「営業・マーケティング向けAI特集号」の入手方法

「営業・マーケティング向けAI特集号」（PDF資料）をお求めの企業担当者様は、下記の手順に沿って資料請求下さい。 １、下記、【今すぐ無料で資料請求】を押下します。 ２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「営業・マーケティング向けAI特集号」と記載の上、送信下さい。 ３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。 ４、AIsmileyの担当より「営業・マーケティング向けAI特集号」をメールにて送付させていただきます。

https://aismiley.co.jp/sales_marketing_aimagazine/

※本資料はバックオフィス向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、バックオフィス向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/ ・営業・バックオフィス向けAI活用カオスマップ https://aismiley.co.jp/ai_news/eigyou-backoffice-ai-chaosmap/ ・セールスイネーブルメントとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-sales-enablement/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley葛尾 TEL：03-6452-4750 Email：pr@aismiley.co.jp