「感情で窓を選ぶ」新時代へ。LIXILとジオクリエイツ、断熱窓改修の“見えない快適価値”を可視化する新サービスのプロジェクトを始動

高精度脳波計で右脳左脳を分けた 「昔の家（断熱等級2）」と「これからの家（断熱等級6）」断熱性能に基づく空間認知を解明「昔の家（断熱等級2）」と「これからの家（断熱等級6）」で、窓と被験者の距離を変え、それぞれの場所で脳波を計測