Suvodaがエージェント型RTSMを導入、臨床試験開始までの期間を最大80%短縮





AIを活用した次世代の無作為化・治験薬供給管理システム：初回患者登録までの期間を大幅に短縮するために設計

コンショホッケン、ペンシルベニア州, 2026年4月21日 /PRNewswire/ -- 臨床試験を契約から実施へと移行するまでには、数カ月かかることがあります。治療法を必要とする患者へ届けるために尽力しているスポンサーにとって、試験立ち上げ期間はタイムラインにおける最も根強い足かせの一つであり、かつ短縮が最も困難な工程の一つです。

本日、グローバルな臨床試験テクノロジー企業であり、RTSM分野のリーダーとして認められているSuvodaは、エージェント型RTSMを発表しました。これはSuvoda IRTの次なる進化形であり、エージェント型AIを使用して、プロジェクトのキックオフからユーザー受入テスト（UAT）までを最短2週間で完了させます。

Agentic RTSMは、SuvodaのAIアシスタントであるSofiaとともに、スポンサーと試験チームに以下の3つの成果をもたらす広範なAI戦略の一環です。

・試験構築と立ち上げの加速：キックオフからUATまでの期間を最大80%短縮します。

・スポンサーと実施施設のエクスペリエンス向上：治験情報への迅速なアクセスを可能にし、管理負担を軽減します。

・インテリジェントな知見の提供：試験チームに試験状況のより明確な可視性を提供し、よりスマートな意思決定をサポートします。

Suvoda RTSMでは、複数のAIエージェントが、ソフトウェア設定、カスタマイズ、およびテストを含む試験構築の各フェーズを加速させ、変更指示を迅速化します。Agentic RTSMは特許取得済みのSuvoda Platform上に構築されているため、構築のたびにゼロから再構築するのではなく、仮想パーティション・アーキテクチャとプラットフォームのローコード/ノーコードツールによるコード生成機能を活用します。また、数千件におよぶ複雑な試験の経験を通じて洗練された包括的な試験設定データを持つ「共有データレイヤー」にアクセスすることで、エージェントの迅速なセットアップを促進します。このアプローチにより、Suvodaのチームは最も重要な部分に集中することができます。それは、試験のあらゆる段階において、専門的なコンサルティングと冷静なガイダンスを提供することです。

SuvodaのCEOであるJagath Wanninayake氏は次のように述べています。「臨床試験はますます複雑化し、緊急性を増しています。お客様が、プロセスの妨げとなるようなテクノロジーに対処し続けるべきではありません。Agentic RTSMにより、AIを使用して試験立ち上げ時の摩擦を取り除きます。これにより、スポンサーはより早く患者登録を開始でき、実施施設はよりスマートで迅速な対応を体験でき、試験チームは管理業務に費やす時間を減らして、より重要な業務に時間を割くことが可能になります。」

Suvodaは現在、厳選された早期導入企業グループと協力してAgentic RTSM機能を展開しており、より広範なリリースをサポートするための運用およびサービス基盤を固めています。Suvodaはまた、AIアシスタントのSofiaを強化し、モニタリングのサポートやアラートの発信、適切なセーフガードの下で試験プロセスを支援するための直接的なアクションを実行できるようにしています。さらに同社は、このエージェント型モデルをeCOAや財務サービス製品にも拡張する計画です。これにより、アンケート形式の試験、被験者の移動支援、ならびに患者および実施施設への支払業務において、立ち上げのスピードと一貫性をもたらします。

Suvodaの最高製品責任者（CPO）であるE.K. Koh氏は次のように述べています。「私たちの目標は、複雑なRTSMシステムの構築であれ、プロトコル修正への対応であれ、施設コーディネーターが数秒で正解を得るための支援であれ、試験のあらゆる瞬間をよりスマートにすることです。Agentic RTSMは、より広範なAIビジョンの第一歩に過ぎません。スピード、品質、およびエクスペリエンスはトレードオフの関係にある必要はなく、これらすべてを同時に向上させることができるのです。」

Suvoda RTSMの核心は、そこに関わる人々へのコミットメントです。つまり、新薬を試験するスポンサー、試験を運営する実施施設、そして治療を待つ患者たちです。立ち上げの迅速化は単なる運用上の指標ではなく、医薬品を必要とする人々へより早く届けるための一歩なのです。

SUVODAについて



Suvodaは、市場をリードする臨床試験技術のグローバル企業であり、スポンサーやCROが自信を持って意思決定をし、臨床試験施設や患者が落ち着いてコントロールされた行動を取れるようにするための、リアルタイムソフトウェアプラットフォームを提供しています。最も時間制約が厳しく、ミッションクリティカルな瞬間でも、人生を変える研究が前に進み続けられるように、Suvodaは相互接続された、行動主導型のソフトウェアソリューションと業界をリードするサービスおよびサポートを提供します。フィラデルフィア郊外に本社を置くSuvodaは、オレゴン州ポートランド、スペインのバルセロナ、ルーマニアのブカレストおよびヤシ、日本の東京にオフィスを構えています。同社は一貫してテクノロジー業界の平均を上回る顧客満足度を維持しており、臨床試験依頼者やCROから選ばれる企業として、115カ国以上において6,000件以上の試験をサポートしています。Suvodaは最近、臨床試験の財務管理および患者支援ツールの主要プロバイダーであるGreenphireと合併しました。詳細については、suvoda.comをご覧ください。また、LinkedIn でSuvodaをフォローしてください。

お問い合わせ先：

Robin Abadía

社外広報ディレクター

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（日本語リリース：クライアント提供）

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