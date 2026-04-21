神奈川県横浜市に本社を置き、住宅関連サービスを展開する株式会社ジェブ(代表取締役：太田猛也、本社：神奈川県横浜市都筑区)では、中古住宅やリフォーム向けの床再生サービスへの問い合わせが増加しています。





リフォーム向け床再生サービス「サンディングコート」(ロゴ付き)





新築住宅価格の上昇を背景に、「中古を購入してリノベーションする」動きが加速。

これに伴い、床を張り替えるのではなく“削って再生し保護する”床メンテナンス需要が拡大しています。

同社の床再生サービスは前年同期比31.3％増と伸長し、住宅ストック時代の新たな選択肢として注目されています。









【新築価格上昇で「中古を買って直す」流れが加速】

国土交通省「住宅市場動向調査」等によると、全国の住宅取得費は上昇傾向にあり、土地付注文住宅は2013年度の3,637万円から2023年度には4,903万円へ、建売住宅も3,320万円から3,603万円へ上昇しています。こうした新築価格の上昇を背景に、既存住宅ストックの活用やリフォームの重要性は、政策面でも意識されています。(※1)





また、国土交通省は2030年までに「既存住宅流通及びリフォームの市場規模」を14兆円とする目標を掲げており、住宅リフォーム市場規模は2022年時点で広義約8.1兆円と推計されています。こうした方針や市場動向を踏まえると、中古住宅を取得し、暮らしに合わせて再生・改修するニーズは、今後も底堅く推移していくことが見込まれます。

(※2、※2-2)





さらに、国土交通省の既存住宅販売量指数では、合計・季節調整値は2010年平均＝100を上回る水準で推移しており、既存住宅市場が引き続き一定の取引規模を維持していることがうかがえます。(※3)









【“中古住宅・リフォーム向け床再生サービス”への問い合わせ件数が前年比約130％に増加】

同社における中古住宅・リフォーム向け床再生サービスの問い合わせ件数は、2024年の16件から2025年は21件へ増加し、前年比31.3％増となっています。

従来は新築向け施工が約8割を占めていましたが、2025年は中古・リフォーム関連の割合が約2割から約3割へ拡大しています。特に無垢床の再生やリノベーション後の仕上げ工程としての利用が増えています。

顧客層は20～40代のファミリー層が中心ですが、近年は50～60代の住み替え・住環境改善層からの相談も増えています。





利用者からは、

「自然な仕上がりで違和感がありません」

「床が明るくなり掃除が楽になりました」

「張り替えよりコストを抑えられました」

といった声が寄せられています。









【削って再生する中古住宅・リフォーム向け床再生サービス「サンディングコート」とは】

「サンディングコート」は、同社が提供する床再生サービスです。既存の床表面を研磨(サンディング)し、その上からコーティングを施すことで、美観と耐久性を回復させるものになっています。

張り替えを前提としないため、廃材削減やコスト抑制につながる点が特徴です。特に無垢フローリングなど、素材を活かした再生ニーズに対応しています。





また、フロアコーティングEPCOAT(イーピーコート)は、30年以上の保護性能を想定した耐久性を持ち、日常の汚れや傷への耐性も第三者機関で確認されています。

2026年からは、高密度パイル(約7,000万本/m2以上)を採用したカーペットタイル「ロボフロアー」も展開予定です。防滑性や防音性、ペット対応など、生活環境に配慮した床材ラインアップを拡充していきます。

対応エリアは関東・東海・関西を中心に展開しており、ショールームは全国6拠点で運営しています。価格は床の状態や面積に応じた個別見積方式です。





高耐久フロアコーティング「EPCOAT」





【今後の展開】

今後は、新築住宅向けフロアコーティングに加え、中古住宅取得後の再生・保護ニーズへの対応を強化していく方針です。国土交通省が2030年に既存住宅流通・リフォーム市場14兆円を目標に掲げるなか、住宅ストック活用の流れは今後さらに強まる見通しです。(※2)





株式会社ジェブでは、床再生サービス「サンディングコート」、高耐久フロアコーティング「EPCOAT」、さらに新サービス「ロボフロアー」を組み合わせることで、新築・中古・リフォームの各需要に対応する住環境提案を進めます。

床の美観維持だけでなく、清掃負担の軽減、防滑性、ペットや子育て世帯への配慮といった生活価値まで含めたサービス設計を通じて、住宅取得後の満足度向上に貢献してまいります。





新サービス「ロボフロアー」





【会社概要】

名称 ： 株式会社ジェブ

所在地： 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南4-1-10

URL ： https://www.jeb.bz









注記

※1 国土交通省「住宅市場動向調査(令和5年度)」

https://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/house.html

※2 国土交通省「住生活基本計画(全国計画)」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000038.html

※2-2 国土交通省「既存住宅市場の整備・活性化に向けて(住宅リフォームの市場規模)」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001849549.pdf

※3 国土交通省「既存住宅販売量指数 令和7年3月分」

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo05_hh_000001_00220.html