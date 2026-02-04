公益財団法人品川文化振興事業団(東京都品川区／以下「品川文化振興事業団」)は、2026年3月1日(日)に「声優朗読劇 with 大崎フリーク vol.2」を、品川区立総合区民会館(きゅりあん)大ホールにて開催します。本企画は、2024年に品川区立荏原平塚総合区民会館(スクエア荏原)ひらつかホールで実施した朗読劇イベントの第2弾で、プロ声優による朗読劇3作品と品川区にまつわるクイズコーナーを通じて地域振興とエンターテインメントを融合し、文化芸術を身近に感じられる機会の創出を目指すものです。





イベントURL： https://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/event/2025/0301.html









■企画の背景

「大崎フリーク」は、山口勝平をはじめとする品川ゆかりの声優6名が交代でパーソナリティーを務め、トークと朗読劇で品川区大崎の魅力を発信するラジオ番組です。本公演は、同番組パーソナリティーの林りん子が別番組収録で見せた多彩な演じ分けに感銘を受けた事業団職員の声をきっかけに企画が始動。一般社団法人大崎エリアマネージメント、株式会社エフエムしながわの協力を得て開催が実現しました。

2024年5月に開催された第1弾はチケットが即日完売。終演後には公演中に紹介された商店街の商品が売り切れるなど、会場と地域が一体となって盛り上がりを見せました。この反響を受け、第2弾は会場規模を拡大し、品川区立総合区民会館(きゅりあん)大ホールで開催します。





(1)「声優朗読劇 with 大崎フリーク vol.2」ポスター





(2)「声優朗読劇 with 大崎フリーク」初演の様子1





(3)「声優朗読劇 with 大崎フリーク」初演の様子2





■出演者

「名探偵コナン」(工藤新一／怪盗キッド)、「ONE PIECE」(ウソップ)の山口勝平、「龍が如く8」(春日一番)の中谷一博、林りんこ、天野ユウ、山口竜之介、山口茜ら、品川ゆかりの声優6名が出演。さらにゲスト出演者として、「ジョジョの奇妙な冒険」(空条承太郎)、「進撃の巨人」(エルヴィン・スミス)などで知られる小野大輔が登場します。





(4)出演者写真一覧





■公演の見どころ

本公演では、ジャンルの異なる3作品を上演。いずれも朗読劇ならではの想像力を刺激する構成で、声優陣の表現力を存分に味わえる内容です。





・第1幕 『星の王子さまは、メッサーシュミットに乗って』(名作シリーズ)

誰もが知る名作をモチーフにした新作を上演。原作の世界観を新たな角度から描き出すシリーズ第2弾。





(5)第1幕『星の王子さまは、メッサーシュミットに乗って』





・第2幕 『品川ラブストーリーは突然に』(リバイバル作品)

初演で高い人気を得た“品川を舞台にした物語”が、装いを新たに再登場。前回を観た方も初めての方も楽しめる内容に進化。





(6)第2幕『品川ラブストーリーは突然に』





・第3幕 『魔王になるのも楽じゃない』(オリジナル作品)

ファンタジー世界を舞台にした完全新作。ユーモアとドラマが交錯する物語を、声優陣の掛け合いとともに立体的に描きます。





(7)第3幕『魔王になるのも楽じゃない』





脚本は、品川区内で人気のマスコット「戸越銀次郎」「大崎一番太郎」などのデザイン・運営を手がける犬山秋彦が担当。

また、公演当日はオリジナル台本の販売を予定しており、出演者おすすめの品川区内店舗情報も掲載します。









■出演者コメント

山口勝平さん

「大崎フリークのメンバーらしいとってもアットホームな朗読劇です！ぜひご家族でお誘いあわせのうえご来場ください！お待ちしてます。」





林りんこさん

「素晴らしい共演者のみなさまとご一緒させていただく超超豪華な朗読劇！みどころいっぱい！夢いっぱい！！3月1日を、どうぞおたのしみに！！！」





天野ユウさん

「このイベントに来たらもっと品川のことが好きになると思いますのでぜひぜひ遊びに来てください！」









■主催者コメント(品川文化振興事業団)

「第1弾の成功を受け、地域とエンターテインメントが相互に力を与え合う場として、第2弾を開催できることを大変嬉しく思います。声優の皆さまの表現力を通じて、品川の魅力をより多くの方に知っていただける機会になればと考えています。」









■開催概要

日時 ： 2026年3月1日(日) 14時開演

会場 ： きゅりあん(品川区立総合区民会館)8階 大ホール

アクセス ： 東京都品川区東大井5-18-1 きゅりあん

最寄り駅 ： 東急大井町線・JR京浜東北線 大井町徒歩2分

URL ： https://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/access.html

入場料 ： 一般4,000円 品川区民3,000円 高校生以下1,000円

※未就学児入場不可

公式サイト： https://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/event/2025/0301.html





［第1部］

第1幕 『星の王子さまは、メッサーシュミットに乗って』

第2幕 『品川ラブストーリーは突然に～リバイバル～』





［第2部］

クイズ 『品川ウォーカー』

第3幕 『魔王になるのも楽じゃない』





【出演】

山口勝平、小野大輔、中谷一博、林りんこ、天野ユウ、山口竜之介、山口茜





(8)山口勝平





(9)小野大輔





(10)中谷一博





(11)林りんこ





(12)天野ユウ





(13)山口竜之介





(14)山口茜





■会社概要

名称 ： 公益財団法人品川文化振興事業団

本社所在地 ： 東京都品川区西大井1-4-25

設立 ： 1986年

代表者 ： 理事長 中川原 史恵

ホームページ： https://www.shinagawa-culture.or.jp/index.html