京王百貨店新宿店では初開催！「アニメ放送55周年記念特別企画『サザエさん』あさひが丘スーパー」1月5日(月)から開催します
イベント限定アイテムや、55周年を祝うスペシャルグッズが約350種集結！
会期：2026 年1月5日（月）〜21日（水）
会場：京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner
営業時間：10時〜20時30分 〈12日(月・祝)・18日（日）は20時まで、最終日は17時閉場〉
京王百貨店 新宿店では、2026年1月5日(月)〜21日(水)の期間、B1階on the Cornerにて「アニメ放送55周年記念特別企画『サザエさん』あさひが丘スーパー」を開催します。1969年の放送開始以来、日本全国の幅広い視聴者に愛されているアニメ『サザエさん』は2024年10月5日に放送開始55周年を迎えました。あさひが丘スーパーは『サザエさん』のグッズアイテムが集合した期間限定の物販コーナーで、イベント限定グッズをはじめ、アニメ放送55周年記念グッズなどが登場します。
■人気ブランドとのコラボレーショングッズも必見！
＜グッズの一例＞
【キタムラ コラボレーションアイテム】
●「キーケース」13,000円
●「ロッジバック」 68,000円 ※受注商品
【THEATRE PRODUCTSコラボレーションアイテム】
●「Tシャツ（ベージュ・XS〜L）」7,220円
【THEATRE PRODUCTSコラボレーションアイテム】
●「フリルトート（ベージュ）」6,430円
●「九谷焼豆皿」(全5種)各1,700円
●「グラフィックアートキャンバス」（全4種）各5,500円
●「今治フェイスタオル」1,870円
●「今治ハンドタオル」770円
●「手ぬぐい(紺)」950円
■会場にはフォトスポットコーナーも
https://digitalpr.jp/table_img/2943/124640/124640_web_1.png
■会場にはフォトスポットコーナーも
