京王百貨店新宿店では初開催！「アニメ放送55周年記念特別企画『サザエさん』あさひが丘スーパー」1月5日(月)から開催します

イベント限定アイテムや、55周年を祝うスペシャルグッズが約350種集結！







会期：2026 年1月5日（月）〜21日（水）

会場：京王百貨店 新宿店　B1階 on the Corner

営業時間：10時〜20時30分 〈12日(月・祝)・18日（日）は20時まで、最終日は17時閉場〉

　京王百貨店 新宿店では、2026年1月5日(月)〜21日(水)の期間、B1階on the Cornerにて「アニメ放送55周年記念特別企画『サザエさん』あさひが丘スーパー」を開催します。1969年の放送開始以来、日本全国の幅広い視聴者に愛されているアニメ『サザエさん』は2024年10月5日に放送開始55周年を迎えました。あさひが丘スーパーは『サザエさん』のグッズアイテムが集合した期間限定の物販コーナーで、イベント限定グッズをはじめ、アニメ放送55周年記念グッズなどが登場します。

■人気ブランドとのコラボレーショングッズも必見！

＜グッズの一例＞

【キタムラ コラボレーションアイテム】

●「キーケース」13,000円







●「ロッジバック」 68,000円　※受注商品



【THEATRE PRODUCTSコラボレーションアイテム】

●「Tシャツ（ベージュ・XS〜L）」7,220円







【THEATRE PRODUCTSコラボレーションアイテム】

●「フリルトート（ベージュ）」6,430円







●「九谷焼豆皿」(全5種)各1,700円







●「グラフィックアートキャンバス」（全4種）各5,500円







●「今治フェイスタオル」1,870円

●「今治ハンドタオル」770円







●「手ぬぐい(紺)」950円








■会場にはフォトスポットコーナーも







