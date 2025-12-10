補体調節タンパク質CFHR1が示すIgA腎症の活動性





＜今後の展開＞ ＜今後の展開＞

バイオマーカー開発：血中IgA免疫複合体中のCFHR1量を指標とした、診断・予後マーカーの開発が期待されます。特にIgA腎症に対して、抗補体薬を含む複数の作用機序の異なる新規治療薬が開発、臨床応用の過程にあり、コンパニオン診断薬※6としての役割も期待されます。多施設・大規模コホートでの検証：血中IgA免疫複合体中のCFHR1量の測定法を確立し、臨床的有用性を検証します（IgA腎症の判定方法 PCT/JP2024/016523）。病態解明の進展：本研究で検出されたタンパク質群がどのように免疫複合体形成や糸球体炎症に寄与するかを分子レベルで解明することで、IgA腎症の病態解明が進みます。治療標的としての検討：CFHR1や補体系調節因子を標的とした新規治療法の可能性が検討されます。＜用語解説＞※1 IgA腎症：血中の免疫グロブリンA（IgA）を含む免疫複合体が腎臓の糸球体に沈着して炎症を起こす疾患。我が国における腎不全の主な原疾患の一つ。指定難病。※2 免疫複合体：抗体と抗原が結合してできるタンパク質の複合体。IgA腎症患者の血中には糸球体に沈着し炎症を惹起する病的IgA免疫複合体が存在する。※3 プロテオーム解析：試料中のタンパク質を網羅的に同定・定量する解析手法。本研究では高感度で精度の高い高分解能質量分析計を用いた。※4 補体系：免疫反応を助ける一連のタンパク質群。過剰または不適切な活性化により炎症を生じ組織障害を招くことがある。※5 補体H因子関連タンパク質1（CFHR1）：補体系を調整するタンパク質の一つで、補体第二経路の活性化に関与する。今回、IgA腎症の病的IgA免疫複合体と糸球体に共通して含まれることが示された。※6 コンパニオン診断薬：特定の治療薬が効果的な患者を見つける検査薬。＜文献情報＞論文タイトル：Complement proteins associated with circulatory and glomerular IgA-containing immune complexes in patients with IgA nephropathy著者：辻雄大1、大山友香子1,2、齊藤成3、榎本哲郎4、平山将也1,5、山口央輝1,6、西岡朋生7、水野智博8、坪井直毅2、Jan Novak9、郄橋和男1,2所属：藤田医科大学 医学部生体構造学藤田医科大学 医学部腎臓内科学藤田医科大学 医療科学部臨床教育連携ユニット 病態システム解析医学分野オリエンタル酵母工業株式会社藤田医科大学 医療科学部臨床教育連携ユニット 病理組織細胞学分野四日市看護医療大学 臨床検査学科藤田医科大学 精神・神経病態解明センター 細胞生物学部門藤田医科大学 医学部薬物治療情報学アラバマ大学バーミングハム校 微生物学DOI：10.1038/s41598-025-29024-z