12·î12Æü(¶â)¤è¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È(R)4¼ï¤¬´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÈÎ¾ÌÌ³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥º¥ë¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤ä¤ª¼ê»æÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×
¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥ÈÂè8ÃÆ¡ª
³¨ËÜ¡Ö¤ª¤Õ¤È¤ó¤«¤é¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×
¥È¥ê¥Ã¥¯AR¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö¤À¤Þ¤·³¨¤Èºø»ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦)¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î¡ÈÍ·¤Ó¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸¤À¸¤¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤ã³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤éÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¿¼¤á¡¢¹Í¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£»Ù±ç¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÈ¯Ã£¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì2026Ç¯¤Ë85¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢¤ª¤â¤Á¤ã8¼ï¤È¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤ª¤â¤Á¤ã1¼ï¤Î¡¢Á´9¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤¹¡£Âè2ÃÆ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÏÉ½¤Ï¥Ñ¥º¥ë¡¢Î¢¤Ï¥²¡¼¥à¤È¡¢2¼ïÎà¤ÎÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¡¢¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¡×¤ä¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢»Ø¤Ç¶¯¤¯²¡¤»¤Ð±ó¤¯¤ØÈô¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÏ²Ã¸º¤ÈÈô¤Öµ÷Î¥¤Î´Ø·¸¤¬³Ø¤Ù¤ëÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¡¢¼ê»Ø¤ò´ïÍÑ¤ËÆ°¤«¤¹¿ÈÂÎÆ°ºî¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥º¥ë¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¹¤Î·Á¤Î°ã¤¤¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢ÉôÊ¬¤ÈÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤ëÍ·¤Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÀÍýÀ¤È¿Þ·Á¡¦¶õ´Ö¤ÎÇ§¼±¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥º¥ë¤ÎÎ¢ÌÌ¤Î¤á¤¤¤í¤Ï¡¢¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø»ê¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯ÏÀÍýÀ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤ê¤ó¤´¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡×¤È¡Ö¤¹¤¹¤á¡ª¤Ð¤¯¤½¤¯¥í¥±¥Ã¥È¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Ï¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤Î¤ª¤â¤Á¤ã8¼ïÎà¤È¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤ª¤â¤Á¤ã1¼ï¤ÎÁ´9¼ï¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Î¤ªÅ¹¤ä¡¢ÌîºÚ¤È¤¯¤À¤â¤Î¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ò³«¤¤¤Æ¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ìò³ä¤Î°ã¤¤¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÀ¤¬°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤ÎÉÊÊª¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ò´°À®¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥«¡¼¥É¤ä¥á¥â¥·¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ ¡Ö¤ª¼ê»æÍ·¤Ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¯Í·¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸À¸ìÇ½ÎÏ¤ò°é¤ß¡¢¤ªÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¼Ò²ñÀ¤â¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¡Ö¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×Âè8ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢12·î12Æü(¶â)¤è¤ê³¨ËÜ¡Ö¤ª¤Õ¤È¤ó¤«¤é¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö¾®³Ø´Û¤Î¿Þ´ÕNEOÆÃÊÌÈÇ ¤À¤Þ¤·³¨¤Èºø»ë¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£³¨ËÜ¡Ö¤ª¤Õ¤È¤ó¤«¤é¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÃíÌÜ³¨ËÜ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖThe BRAW Amazing Bookshelf 2024¡×¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬ÆþÁª¤·¤¿¶áÆ£Æ·¤µ¤ó¤Î¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö¤À¤Þ¤·³¨¤Èºø»ë¡×¤Ï¡¢ÌÜ¤ÈÇ¾¤Î´ª°ã¤¤(ºø»ë)¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ö¤À¤Þ¤·³¨¡×¤ä¡Ö¤«¤¯¤·³¨¡×¤Î¥¯¥¤¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Þ´Õ¤Ç¤¹¡£AR¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢³¨¤Ë±£¤ì¤¿À¸¤Êª¤ä¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾Çä¤Þ¤¿¤ÏºÆÈÎÇä¤½¤ÎÂ¾±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´¹ØÆþ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¤´ÃíÊ¸¤â¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤´·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬°Ê²¼¤Î¸¢ÍøÉ½µ¤ò¤ªÆþ¤ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡Û
(C) & (R) UCS LLC and HC LLC
¡Ú¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Û
(C) 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
³¨ËÜ¡Ö¤ª¤Õ¤È¤ó¤«¤é¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×
(C)Hitomi Kondo
¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö¾®³Ø´Û¤Î¿Þ´ÕNEOÆÃÊÌÈÇ ¤À¤Þ¤·³¨¤Èºø»ë¡×
(C)Shogakukan 2025
³¨ËÜ¡Ö¤ª¤Õ¤È¤ó¤«¤é¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×
¥È¥ê¥Ã¥¯AR¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¿Þ´Õ¡Ö¤À¤Þ¤·³¨¤Èºø»ë¡×
