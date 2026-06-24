アニメ×NHK・JAXAの宇宙映像が融合！ 『宇宙なんちゃら こてつくん』映画化＆特報公開
人気WEB漫画『宇宙なんちゃら こてつくん』が、『映画「宇宙なんちゃら こてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』として映画化され、9月11日より全国公開されることが決定した。あわせて、キービジュアル、特報映像、原作者にしむらゆうじの映画化記念イラストが解禁された。
【動画】こてつくんたちが宇宙人と出会う!? 映画『宇宙なんちゃら こてつくん』特報映像
にしむらゆうじ原作の人気WEB漫画『宇宙なんちゃら こてつくん』。2021年よりテレビアニメとして放送された本作が、今度はアニメと宇宙の実写映像の融合により映画化される。
アニマル国宇宙アカデミーに通うパイロット科1年生の「こてつ」は、ある日「このあたりに宇宙人がいる!?」というウワサを聞いて大興奮。アカデミーのみんなで手分けして、宇宙人を探すことに。UFO、月面探査、火星のふしぎ、ブラックホール…調べれば調べるほど、宇宙は知らないことだらけ。はたして、こてつたちは本当に宇宙人を見つけられるのか？ 「宇宙人を探しに、ちょっくら冒険行ってこ〜い！」
キャストはテレビアニメに引き続き、こてつ役を藤原夏海、ニコ役を榎木淳弥、ルー役を玉木雅士、ひかる役を竹達彩奈、おたま役を山口茜、ナレーションおよびDAXAくん役をムロツヨシが務める。
本作は、再編集したアニメ映像と宇宙の実写映像を組み合わせたオリジナルストーリー映画。実写映像には、NHKの本格科学番組やJAXAなどが記録してきた宇宙探査の映像を大胆に使用している。フィクションとリアルの垣根を越え、子どもたちにこれまでにないワクワク感や楽しさを届けるとともに、知育的・教育的要素も織り交ぜた、親子で楽しめる宇宙エンターテインメント映画となっている。
あわせて、キービジュアルと特報映像が公開された。こてつくんたちが宇宙人と出会う!? 特報映像は、宇宙の神秘を捉えた大迫力の実写映像とアニメーションが融合した内容となっている。
アニメ『映画「宇宙なんちゃら こてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』は、9月11日より全国公開。
※原作者にしむらゆうじ、キャスト・スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作：にしむらゆうじ
子どもたちに、少しだけ宇宙を面白いと思ってもらえたらいいなと、そんなつもりで原作漫画を描いています。宇宙は不思議でいっぱいです。宇宙空間はマイナス約270度なのに、空気がないから寒く感じないんですよ。すごく不思議でしょ？ 映画化、大変うれしく思います。誰かが、宇宙のことを知るきっかけになってくれたらと思っています。
■こてつ役：藤原夏海
アニメが終了してから数年経っても、こてつくんたちの新たなエピソードが、なんと映画として皆さんに見ていただけるのが本当にとても嬉しく思います！ こてつくん含め、いつも宇宙アカデミーで頑張るみんなのことを応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。うっかり出てきた宇宙人とは一体なんなのか…!? ぜひ楽しんでくださいね〜！
■ニコ役：榎木淳弥
久々に「こてつくん」が帰ってくると思ったら、なんと劇場版!! 僕もまたニコを演じられるのが嬉しいです。今回もこてつくんたちと一緒に、宇宙のことを色々知ることができると思います。みなさんどうぞお楽しみに！
■ルー役：玉木雅士
映画版こてつくんなんて夢のようです。長年宇宙と子どもたちを繋ぐ架け橋として存在していたこてつたちがついに劇場に！ かわいらしいアニマルたちがスクリーンで動き回ります。宇宙のロマンもいっぱい詰まった映画です。楽しみにしていてくださいね。
■ひかる役：竹達彩奈
こてつくん映画化おめでとうございます！ 大好きなこてつくんのテレビシリーズが終了し寂しいなと思っていたところ、今回映画化のお話を聞き驚きました。なんちゃらな雰囲気はそのままに、大人も子どもも楽しめる、宇宙の魅力がぎゅぎゅっと詰まったお話になっています！ 劇場の大きなスクリーンでぜひ楽しんでいただけたら幸いです！ よろしくお願いします♪
■おたま役：山口茜
なんと『宇宙なんちゃら こてつくん』が映画になります！ やった〜！ こてつたちの宇宙への冒険の日々はまだまだ続いていて、そんな姿をまた皆様に観ていただけることがとっても嬉しいです！ 劇場版でも、おたまは相変わらず元気いっぱいです!!! どうぞ続報＆公開を楽しみにお待ちください！
■じいちゃん役：山口勝平
『宇宙なんちゃら こてつくん』なんと劇場版とな!? ころころ可愛いこてつたちに大きなスクリーンで会えるなんて、じいちゃんとっても嬉しいぞぃ！ はたして宇宙人は見つかるのか？ 実写の解説付きで宇宙のあれこれも学んで、またまた一緒に宇宙へ一歩近づいちゃおう!!
■校長役：青山穣
おハロー！ みんなー、とうとう、こてつくんが映画館にやってくるよー！ 映画館で宇宙のお話をエガカンとするとは、ロマンチック〜♪ 私、校長もかならず劇場でコッチョリ、宇宙アカデミーの生徒たちの活躍を見届けますよ！ ちょっくら月まで行く前に、ちょっくら映画館まで行ってきまーす！
■トビオ役：小山剛志
まさかの「こてつくん」の劇場版。ビックリしました。あのホルモン屋の激シブオヤジ、トビオを劇場版で演じられる日が来るなんて。久々に再会したレギュラーメンバーたちと共に、楽しく収録させていただきました。日常に追われる大人たちよ。この作品に触れ、あの頃のように宇宙に思いを馳せるのもたまにはいいんじゃないっすかねえ。
■イズミ先生役：西健亮
こてつくんと仲間たちに、劇場で会える日が来るなんて…！ イズミ先生役として、がんばりやさんな生徒たちにまた会うことができて、とても嬉しいです。こてつくんたちと、まだまだ不思議がいっぱいな宇宙のお話を、ぜひ劇場で一緒にお楽しみください！
■円盤さん役：杉田智和
え？ 円盤さんもでるんですか？ やった!! 子どもたちの間で、宇宙もののイメージがこのこてつくんだと聞きます。ありがたいですね。これからも出続けたいものです。
■ナレーション、DAXAくん役：ムロツヨシ
また『宇宙なんちゃら』の世界に立てます。私の「なんちゃらナレーション」とDAXAくん。この違和感たちを受け入れてくれてありがとうございます。いろんなお子たちに見てもらえてるとたくさんのお声をいただいてます。そのお子たちの声がスクリーンで、劇場で、聞こえることを大大大目標に、今回も「なんちゃら」を精一杯成し遂げたい思いです。こてつくんに会えることを楽しみにしてます。お子たち待っててね。親御さま、どうか映画館までご一緒ください。なんちゃら、を一緒に。一緒に、宇宙をかんがえよう。
■監督：筒井芳典
『宇宙なんちゃら こてつくん』の好奇心あふれる世界に、実際の宇宙の映像や最新科学を詰め込みました。宇宙人を探しに出かけるこてつたちと一緒に、宇宙の不思議や面白さを発見してみてください。笑って、驚いて、宇宙が少しだけ身近に感じられる。そんな映画になればうれしいです。
■脚本：加藤陽一
『宇宙なんちゃら こてつくん』が初めて映画になりました。宇宙人を探すことになったこてつくんたちは、森へ、洞窟へ、さらには宇宙にまで（？）飛び出します。様々な宇宙の知識や、実際の月や火星の映像も盛りだくさん。こてつくんたちと一緒に、好奇心いっぱいの宇宙人探しを楽しんでいただけたら嬉しいです。
■テレビアニメシリーズ監督：作田ハズム
ショートアニメとして動き出したこてつくんたちが、ついに映画のスクリーンに！ テレビシリーズを担当した監督としてこんなに嬉しいことはありません。劇場での彼らがどんな姿を見せてくれるのか、観客として楽しみにしております。それと…実は「とある声」でこっそりぼくも参加させてもらっています！
【動画】こてつくんたちが宇宙人と出会う!? 映画『宇宙なんちゃら こてつくん』特報映像
にしむらゆうじ原作の人気WEB漫画『宇宙なんちゃら こてつくん』。2021年よりテレビアニメとして放送された本作が、今度はアニメと宇宙の実写映像の融合により映画化される。
キャストはテレビアニメに引き続き、こてつ役を藤原夏海、ニコ役を榎木淳弥、ルー役を玉木雅士、ひかる役を竹達彩奈、おたま役を山口茜、ナレーションおよびDAXAくん役をムロツヨシが務める。
本作は、再編集したアニメ映像と宇宙の実写映像を組み合わせたオリジナルストーリー映画。実写映像には、NHKの本格科学番組やJAXAなどが記録してきた宇宙探査の映像を大胆に使用している。フィクションとリアルの垣根を越え、子どもたちにこれまでにないワクワク感や楽しさを届けるとともに、知育的・教育的要素も織り交ぜた、親子で楽しめる宇宙エンターテインメント映画となっている。
あわせて、キービジュアルと特報映像が公開された。こてつくんたちが宇宙人と出会う!? 特報映像は、宇宙の神秘を捉えた大迫力の実写映像とアニメーションが融合した内容となっている。
アニメ『映画「宇宙なんちゃら こてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』は、9月11日より全国公開。
※原作者にしむらゆうじ、キャスト・スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作：にしむらゆうじ
子どもたちに、少しだけ宇宙を面白いと思ってもらえたらいいなと、そんなつもりで原作漫画を描いています。宇宙は不思議でいっぱいです。宇宙空間はマイナス約270度なのに、空気がないから寒く感じないんですよ。すごく不思議でしょ？ 映画化、大変うれしく思います。誰かが、宇宙のことを知るきっかけになってくれたらと思っています。
■こてつ役：藤原夏海
アニメが終了してから数年経っても、こてつくんたちの新たなエピソードが、なんと映画として皆さんに見ていただけるのが本当にとても嬉しく思います！ こてつくん含め、いつも宇宙アカデミーで頑張るみんなのことを応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。うっかり出てきた宇宙人とは一体なんなのか…!? ぜひ楽しんでくださいね〜！
■ニコ役：榎木淳弥
久々に「こてつくん」が帰ってくると思ったら、なんと劇場版!! 僕もまたニコを演じられるのが嬉しいです。今回もこてつくんたちと一緒に、宇宙のことを色々知ることができると思います。みなさんどうぞお楽しみに！
■ルー役：玉木雅士
映画版こてつくんなんて夢のようです。長年宇宙と子どもたちを繋ぐ架け橋として存在していたこてつたちがついに劇場に！ かわいらしいアニマルたちがスクリーンで動き回ります。宇宙のロマンもいっぱい詰まった映画です。楽しみにしていてくださいね。
■ひかる役：竹達彩奈
こてつくん映画化おめでとうございます！ 大好きなこてつくんのテレビシリーズが終了し寂しいなと思っていたところ、今回映画化のお話を聞き驚きました。なんちゃらな雰囲気はそのままに、大人も子どもも楽しめる、宇宙の魅力がぎゅぎゅっと詰まったお話になっています！ 劇場の大きなスクリーンでぜひ楽しんでいただけたら幸いです！ よろしくお願いします♪
■おたま役：山口茜
なんと『宇宙なんちゃら こてつくん』が映画になります！ やった〜！ こてつたちの宇宙への冒険の日々はまだまだ続いていて、そんな姿をまた皆様に観ていただけることがとっても嬉しいです！ 劇場版でも、おたまは相変わらず元気いっぱいです!!! どうぞ続報＆公開を楽しみにお待ちください！
■じいちゃん役：山口勝平
『宇宙なんちゃら こてつくん』なんと劇場版とな!? ころころ可愛いこてつたちに大きなスクリーンで会えるなんて、じいちゃんとっても嬉しいぞぃ！ はたして宇宙人は見つかるのか？ 実写の解説付きで宇宙のあれこれも学んで、またまた一緒に宇宙へ一歩近づいちゃおう!!
■校長役：青山穣
おハロー！ みんなー、とうとう、こてつくんが映画館にやってくるよー！ 映画館で宇宙のお話をエガカンとするとは、ロマンチック〜♪ 私、校長もかならず劇場でコッチョリ、宇宙アカデミーの生徒たちの活躍を見届けますよ！ ちょっくら月まで行く前に、ちょっくら映画館まで行ってきまーす！
■トビオ役：小山剛志
まさかの「こてつくん」の劇場版。ビックリしました。あのホルモン屋の激シブオヤジ、トビオを劇場版で演じられる日が来るなんて。久々に再会したレギュラーメンバーたちと共に、楽しく収録させていただきました。日常に追われる大人たちよ。この作品に触れ、あの頃のように宇宙に思いを馳せるのもたまにはいいんじゃないっすかねえ。
■イズミ先生役：西健亮
こてつくんと仲間たちに、劇場で会える日が来るなんて…！ イズミ先生役として、がんばりやさんな生徒たちにまた会うことができて、とても嬉しいです。こてつくんたちと、まだまだ不思議がいっぱいな宇宙のお話を、ぜひ劇場で一緒にお楽しみください！
■円盤さん役：杉田智和
え？ 円盤さんもでるんですか？ やった!! 子どもたちの間で、宇宙もののイメージがこのこてつくんだと聞きます。ありがたいですね。これからも出続けたいものです。
■ナレーション、DAXAくん役：ムロツヨシ
また『宇宙なんちゃら』の世界に立てます。私の「なんちゃらナレーション」とDAXAくん。この違和感たちを受け入れてくれてありがとうございます。いろんなお子たちに見てもらえてるとたくさんのお声をいただいてます。そのお子たちの声がスクリーンで、劇場で、聞こえることを大大大目標に、今回も「なんちゃら」を精一杯成し遂げたい思いです。こてつくんに会えることを楽しみにしてます。お子たち待っててね。親御さま、どうか映画館までご一緒ください。なんちゃら、を一緒に。一緒に、宇宙をかんがえよう。
■監督：筒井芳典
『宇宙なんちゃら こてつくん』の好奇心あふれる世界に、実際の宇宙の映像や最新科学を詰め込みました。宇宙人を探しに出かけるこてつたちと一緒に、宇宙の不思議や面白さを発見してみてください。笑って、驚いて、宇宙が少しだけ身近に感じられる。そんな映画になればうれしいです。
■脚本：加藤陽一
『宇宙なんちゃら こてつくん』が初めて映画になりました。宇宙人を探すことになったこてつくんたちは、森へ、洞窟へ、さらには宇宙にまで（？）飛び出します。様々な宇宙の知識や、実際の月や火星の映像も盛りだくさん。こてつくんたちと一緒に、好奇心いっぱいの宇宙人探しを楽しんでいただけたら嬉しいです。
■テレビアニメシリーズ監督：作田ハズム
ショートアニメとして動き出したこてつくんたちが、ついに映画のスクリーンに！ テレビシリーズを担当した監督としてこんなに嬉しいことはありません。劇場での彼らがどんな姿を見せてくれるのか、観客として楽しみにしております。それと…実は「とある声」でこっそりぼくも参加させてもらっています！