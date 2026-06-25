オンラインコミュニティサービス内で、コンピューターウイルスの取得や賭博などした疑いで、中高生や大学生ら9人が立件されました。13歳から19歳までの中学・高校・大学生ら9人は、オンラインコミュニティサービスの約1万人がいるコミュニティ内で、コンピューターウイルスを取得したり賭博したりするなどした疑いがもたれています。9人のうち、当時13歳以下の男子中学生2人は、コンピューターウイルスの一種のマルウェアを保管し