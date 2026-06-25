大阪でスクールバスが事故 10人超搬送、車とバイクも共同通信

大阪でスクールバスが事故 10人超搬送、車とバイクも

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大阪府河内長野市でスクールバスなど3台が絡む事故が発生した
  • バスとバイクと乗用車が衝突し、10人超が病院に搬送されたという
  • 現場には雨の中ガラスが散乱し、複数人が路上に座り込んでいた
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