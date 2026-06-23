サッカーW杯で、日本代表が快進撃を続けている。初戦のオランダ戦では、強豪相手に一歩も引かず、2-2の引き分け。そして続くチュニジア戦では、4-0の快勝。W杯で存在感を増す日本代表をめぐり、海外レジェンドの絶賛コメントとされる投稿がSNSで拡散されている。しかし、その中には本人の発言と確認できないものもある。たとえ称賛の言葉でも、安易な拡散には注意が必要だ。 【画像】イブラが日本を絶賛？拡散されている