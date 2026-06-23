「全部やり直し」取引先の激怒→犯人は社長の従兄弟!?嫉妬に狂った年上部下が起こした1つの事件【作者に聞く】
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納品したデータが改ざんされていた。先方から「縮尺が違うので、全部やり直し」と連絡が入り、担当していた辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんは愕然とした。作成時とデータが違う真相を突き止めると、社員の村瀬がメールする数分前にデータをいじっていたことが判明する。しかし、社長は信じてくれない。今回は、社内トラブルを描いた『「俺の方が経験あるからさ」 〜年上部下が全然言うことを聞いてくれません！〜』を紹介するとともに話を聞いた。
■転職先で出会った「クセ強」な年上アルバイト
入社2週間でいじめのターゲットになった辰ノさん(『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』参照)。今回は、再就職した職場で起きた出来事を描く。「とにかくいろいろな意味で濃い会社だったので、いつか何かしらの形で発信したいと思っていました(笑)」と、辰ノさんは語る。
転職先は建築系の下請け会社。採用はとんとん拍子に決まり、出産間近で退職する社員から引き継ぎを受けた。繁忙期になり10人程度のアルバイトが入ると、そのなかに村瀬という男性がいた。彼は「マニュアルがあれば説明はいらない、自分は経験があるんで」と初日から“クセ強”な態度を発揮。ヘルプのなかでは一番の古株で仕事も早く、会社としてはありがたい存在だった。しかし、ミスや修正を依頼すると「俺は悪くない！そんな大事なことなら先に言っとけ！お前が悪いんだから直せよ」と激怒するなど、性格に難があった。
■社員になった村瀬の暴走と信じられない嫌がらせ
繁忙期が終わり、辰ノさんは正社員となる。少ない人員で会社を回すのが厳しくなったころ、なんと村瀬も社員として雇用された。彼は「俺の方が経験あるからさ」と、常に辰ノさんを見下した。しかし、取引先からは「ミスが多く、意思の疎通ができないから担当を変えたい」と連絡が入る。辰ノさんが事実確認をすると、村瀬は都合の悪いデータをUSBに移し、証拠隠滅を図っていた。
以降、担当が辰ノさんに代わると村瀬は無視をするように。このような性格が注意されないのは、彼が社長の従兄弟だからだった。「実話なので身バレしないように、村瀬さんのビジュアルには気を遣いました。実在の方とは眼鏡をしているくらいしか共通点はありませんが、キャラクターのイメージを重視してデザインを考えました」と、辰ノさんは制作のうえでこだわった点を明かす。
取材協力：辰ノたむ(@tatsuno_tamu)
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