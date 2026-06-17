ENHYPEN×リステリン®限定パック登場♡韓国サイン会が当たる特別キャンペーン開催

日本売上No.1*薬用マウスウォッシュ「リステリン®」が、世界的人気グループENHYPENを新アンバサダーに迎えたスペシャルキャンペーンを開催中♡対象商品購入で韓国開催のコラボサイン会やオリジナルブロマイドが当たるほか、ENHYPEN限定パックも登場します。毎日のオーラルケアを楽しく続けながら応募できる、ファン必見の企画を詳しくご紹介します。

ENHYPEN限定パックが登場

今回発売されるENHYPEN限定パックは、オリジナルシール付きの特別仕様。全商品1000mLサイズで展開されます。

NEW薬用リステリン®プロケア歯石・歯垢ケア1000mL

【歯石×歯垢】を同時にケアできる日本唯一*1のマウスウォッシュ。歯石・歯垢の沈着予防に加え、健やかな口内環境をサポートします。

●薬用リステリン®トータルケアプラス1000mL

口内の菌の住み家まで有効成分が浸透し、虫歯や歯肉炎を予防する人気シリーズ。

●薬用リステリン®トータルケアゼロプラス1000mL

低刺激・ノンアルコール処方で、ご家族でも使いやすいマウスウォッシュです。

●薬用リステリン®トータルケア歯周マイルド1000mL

フローラルな香りとフルーティな味わいが特徴。毎日心地よく続けられるやさしい使用感が魅力です。

※価格は販売店によって異なります。

チャン・ウォニョン就任記念♡Miu Miu Beautyが六本木ヒルズに期間限定登場

豪華賞品が当たるキャンペーン

「ENHYPENと21日間チャレンジキャンペーン」は、毎日のマウスウォッシュ習慣を応援する特別企画です。

【応募期間】2026年6月1日（月）～7月31日（金）

【賞品内容】

A賞：LISTERINE＆ENHYPENコラボサイン会（韓国開催）

当選人数：25名

B賞：メンバーオリジナルブロマイド

当選人数：300名

対象商品を900円（税込）以上購入し、レシートを特設サイトから応募することで参加できます。

さらにリステリン公式Xのフォローや使用中商品の投稿で当選確率アップも♪

サイン会は2026年8月16日に韓国で開催予定。ENHYPENメンバーと直接会える貴重なチャンスです。

毎日の習慣をもっと楽しく

オーラルケアは毎日続けることが大切だからこそ、好きなアーティストとのコラボはモチベーションアップにもつながります。

今回のENHYPEN限定パックは、実用性と特別感を兼ね備えたファン必携アイテム。

オリジナルシール付きの限定デザインを楽しみながら、お口の健康習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡

*日本での売上No.1：リステリン®ブランドとして

*1歯石の沈着を防ぐ塩化亜鉛と、歯垢の沈着を予防するエッセンシャルオイル（チモール、L-メントール、1,8-シネオール、サリチル酸メチル）の組み合わせがオーラルケアカテゴリーにおいて日本唯一（Kenvue独自調査及びMintelGNPDによるKenvue調べ2025年6月）

ENHYPENと一緒に21日間チャレンジ♡

毎日のオーラルケアを楽しく続けられる今回のコラボキャンペーン。

限定パックや豪華プレゼントに加え、ENHYPENと一緒に新しい習慣づくりができるのも魅力です♡

気になっていたリステリン®シリーズを試すきっかけにもぴったり。ぜひこの機会に参加して、健やかな毎日と特別なチャンスの両方を手に入れてくださいね。