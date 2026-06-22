娘2人を捨てた父が、再婚相手と子どもを連れて突然の来訪。娘たちが見せつけられた「現実」
▶▶この作品を最初から読む
父が愛人を作ったことが原因で両親は離婚。小学5年生の朋は、妹の真由と母、3人での新しい生活が始まると思っていました。しかし、連れられた先は伯母の家。母は「この子たちをよろしくお願いします」と逃げるように去っていき、朋は両親に捨てられたことを知るのでした...。
憎んでも恨んでも、両親を嫌いになれない。苦難や理不尽な運命に翻弄される姉妹が、互いを支えに成長していくエピソードをお届けします。
※本記事はひらたともみ（著）の書籍『親に捨てられた私と妹 不器用な人』から一部抜粋・編集しました。
ある日、伯母の「2人を養子に」という申し出に、母も大賛成。嫌がる子どもたちに、養子になるか施設に行くかの二択を迫ります。大人に自分たちの未来を天秤にかけられた姉妹は、いつも優しく話を聞いてくれる父方の祖母の家で暮らすことを決意。新たな環境での生活が始まりました。
姉妹を捨てた父が、新しい家族を連れてやってきました。言いたいことはたくさんあるけれど、父はもう「よその家のお父さん」なんだ--。残酷な現実を黙って受け止める朋の姿に、胸が痛みます。
著＝ひらたともみ／『親に捨てられた私と妹 不器用な人』