あんなに消防車が来るなんて


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2011年3月11日に発生した東日本大震災。あれから15年が経ちました。

イラストレーターで防災士のアベナオミさんも当時、1歳7カ月の長男と夫と暮らすなかで被災。長男の食物アレルギーなどの事情から避難所生活を断念し、自宅避難（中間被災者）という選択を余儀なくされます。

それから時は流れ、長男は高校生に。しかし、当時の記憶はほとんど残っていません。震災後に生まれた次男・次女にとっても、東日本大震災はテレビや教科書で知る「昔の災害」です。「わが子にさえ、あの日のことがこんなに伝わっていないんだ……」と痛感したアベさん。日本各地で災害が起こるたび、「一人でも多くの人に防災の備えの大切さを伝えたい」「自宅避難者のリアルを知ってほしい」という思いを、より強くしていきました。

震災発生から約3週間。断水や停電、物資不足、終わりの見えない余震――。自宅避難という選択のなかで過ごした日々を描いた実録コミックエッセイ『今日、地震がおきたら』をお届けします。

※本記事はアベナオミ著の書籍『今日、地震がおきたら』から一部抜粋・編集しました。

※本記事の内容は、著者が東日本大震災を経験した当時（2011年3月11日〜4月）に記した詳細なメモを元にまとめています。津波など自然災害を想起させるシーンがありますので、閲覧の際は予めご留意下さい。

大変なことがおきてるかも！！


あんなに消防車が来るなんて


外…大丈夫だった？


流せて良かった


電車も保育園もダメな現状


コレ…ダメになる前に食べてください


また津波が来るの！？


急に涙が止まらなくなる


著＝アベナオミ／『今日、地震がおきたら』