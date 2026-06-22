Aimy’s Room×ハローキティの新作ルームウェア登場♡ガーリーな限定コラボに注目

人気インフルエンサー・希空さんがモデルを務めるルームウェアブランド「Aimy’s Room」から、世代を超えて愛されるハローキティとのスペシャルコラボレーションアイテムが登場しました。アップリケやラインストーンをあしらったガーリーなデザインは、おうち時間をもっと特別なものにしてくれそう♡ホワイトとピンクの2色展開、M・Lの2サイズ展開で、自分好みのスタイルを楽しめる注目のコレクションです。

ハローキティの魅力が詰まった特別コレクション

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519

今回のコラボレーションでは、ハローキティの愛らしさをたっぷり詰め込んだルームウェアがラインアップ。

アップリケデザインとラインストーンデザインの2タイプが用意され、それぞれ半袖Tシャツタイプと半袖チュニックタイプから選べます。

全アイテム共通でカラーはホワイト、ピンクの2色展開。サイズはM・Lの2サイズ展開となっており、好みや着こなしに合わせて選べるのも魅力です。

アップリケデザインは立体感のある可愛らしい仕上がりで、ハローキティの存在感をしっかり楽しめるデザイン。ラインストーンデザインはキラキラとした華やかさがあり、大人可愛い雰囲気を演出してくれます。

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全アイテムをチェック♡

【Aimys Room】ハローキティコラボ アップリケ半袖Tシャツ／【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT①



© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519

価格：3,299円（税込）／価格：2,199円（税込）

アップリケ半袖Tシャツと裾フリルショートPT①を合わせれば、ガーリーなルームスタイルが完成します。

【Aimys Room】ハローキティコラボ アップリケ半袖チュニック／【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT①



© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519

価格：3,299円（税込）／価格：2,199円（税込）

ゆったりと着られるチュニックは、リラックスタイムにもぴったりです。

【Aimys Room】ハローキティコラボ ラインストーン半袖Tシャツ／【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT②



© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519

価格：3,299円（税込）／価格：2,199円（税込）

きらめくラインストーンがアクセントになり、おうち時間も気分が上がるデザインに仕上がっています。

【Aimys Room】ハローキティコラボ ラインストーン半袖チュニック／【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT②



© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519

価格：3,299円（税込）／価格：2,199円（税込）



フェミニンなチュニックスタイルは、可愛らしさと着心地の良さを両立したい方にもおすすめです。

※配色は全アイテム共通でホワイト、ピンクの2色展開です。

※サイズは全アイテム共通でM、Lの2サイズ展開です。

おうち時間をもっと可愛く楽しもう

ハローキティの世界観とAimy’s Roomらしいガーリーな魅力が融合した今回のコラボレーション。

アップリケやラインストーンなど細部までこだわったデザインは、着るだけで気分を明るくしてくれそうです♡ホワイトとピンクの優しいカラー展開で、毎日のリラックスタイムもより特別な時間に。

気になる方はぜひ取扱店舗をチェックして、お気に入りの一着を見つけてみてくださいね♪