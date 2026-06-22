Aimy’s Room×ハローキティの新作ルームウェア登場♡ガーリーな限定コラボに注目
人気インフルエンサー・希空さんがモデルを務めるルームウェアブランド「Aimy’s Room」から、世代を超えて愛されるハローキティとのスペシャルコラボレーションアイテムが登場しました。アップリケやラインストーンをあしらったガーリーなデザインは、おうち時間をもっと特別なものにしてくれそう♡ホワイトとピンクの2色展開、M・Lの2サイズ展開で、自分好みのスタイルを楽しめる注目のコレクションです。
ハローキティの魅力が詰まった特別コレクション
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519
今回のコラボレーションでは、ハローキティの愛らしさをたっぷり詰め込んだルームウェアがラインアップ。
アップリケデザインとラインストーンデザインの2タイプが用意され、それぞれ半袖Tシャツタイプと半袖チュニックタイプから選べます。
全アイテム共通でカラーはホワイト、ピンクの2色展開。サイズはM・Lの2サイズ展開となっており、好みや着こなしに合わせて選べるのも魅力です。
アップリケデザインは立体感のある可愛らしい仕上がりで、ハローキティの存在感をしっかり楽しめるデザイン。ラインストーンデザインはキラキラとした華やかさがあり、大人可愛い雰囲気を演出してくれます。
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全アイテムをチェック♡
【Aimys Room】ハローキティコラボ アップリケ半袖Tシャツ／【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT①
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519
価格：3,299円（税込）／価格：2,199円（税込）
アップリケ半袖Tシャツと裾フリルショートPT①を合わせれば、ガーリーなルームスタイルが完成します。
【Aimys Room】ハローキティコラボ アップリケ半袖チュニック／【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT①
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519
価格：3,299円（税込）／価格：2,199円（税込）
ゆったりと着られるチュニックは、リラックスタイムにもぴったりです。
【Aimys Room】ハローキティコラボ ラインストーン半袖Tシャツ／【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT②
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519
価格：3,299円（税込）／価格：2,199円（税込）
きらめくラインストーンがアクセントになり、おうち時間も気分が上がるデザインに仕上がっています。
【Aimys Room】ハローキティコラボ ラインストーン半袖チュニック／【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT②
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 671519
価格：3,299円（税込）／価格：2,199円（税込）
フェミニンなチュニックスタイルは、可愛らしさと着心地の良さを両立したい方にもおすすめです。
※配色は全アイテム共通でホワイト、ピンクの2色展開です。
※サイズは全アイテム共通でM、Lの2サイズ展開です。
おうち時間をもっと可愛く楽しもう
ハローキティの世界観とAimy’s Roomらしいガーリーな魅力が融合した今回のコラボレーション。
アップリケやラインストーンなど細部までこだわったデザインは、着るだけで気分を明るくしてくれそうです♡ホワイトとピンクの優しいカラー展開で、毎日のリラックスタイムもより特別な時間に。
気になる方はぜひ取扱店舗をチェックして、お気に入りの一着を見つけてみてくださいね♪