瀬戸内柑橘の極上果汁を味わう。「アンリ・シャルパンティエ」より、いちばん“美味しい日搾り”ゼリー誕生

シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は6月10日、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高いとっておきの不知火とネーブルをそれぞれ使用した2種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を販売開始しました。

商品は「不知火・ネーブル各1点ずつの計2個入」と「各2点ずつの計4個入」のセットで展開します。

世界No.1のパティシエ※を輩出したアンリ・シャルパンティエの結論。いちばん“美味しい日搾り”ゼリーの誕生です。

※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023

■柑橘の島・生口島から、産地限定の贅沢を

瀬戸内柑橘の香りと甘さを余すことなく。一番“美味しい日搾り”果汁100%ゼリー

瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた、瑞々しく香り高いとっておきの不知火とネーブルは、産地のすぐそばにある工場で丁寧に加工されています。

「いちばん“美味しい日搾り”」とは、香りが最も豊かな状態で収穫後すぐに冷蔵保存し、あえて時間をおくことで酸味をやわらげ、甘みを引き出した、最もおいしい状態を指します。

甘夏の持つ香りやみずみずしさをそのまま引き出すため、非加熱・無殺菌の皮ごと搾汁製法を採用。果肉の成分をできる限り損なわない専用設備によって、果実に余計な負荷をかけることなく短時間で搾汁することで、柑橘本来のうまみや香りを閉じ込めています。

産地とアンリ・シャルパンティエとの30年以上にわたる繋がりにより生み出された果実本来の風味が生きた旬の果汁をゼリーに閉じ込めました。

※広島県・愛媛県で収穫されたネーブルオレンジ・不知火を、生口島内で果汁に加工しています。

瀬戸内の恵まれた気候が育んだ香り高い柑橘で、2種類のフレッシュなゼリーを作りました。

シェフが選んだのは酸味と甘さのバランスが良いネーブルと不知火。柑橘の島「生口島」で旬の時期を見極めて搾る「いちばん“美味しい日搾り”」から生まれる、極上の果汁を使いゼリーに仕上げました。

夏らしい涼やかなデザインパッケージ仕様なので、初夏のティータイムはもちろん、ちょっとした集まりのお手土産としても最適。夏のいまだけしか味わえない尾道・生口島からの涼やかな贈りものをぜひ、愉しんではいかがでしょうか。

■商品概要

【商品名】＜尾道・生口島＞果樹園散歩

【ラインアップ（内容）】2個入（果樹園散歩〈不知火〉1個、果樹園散歩〈ネーブル〉1個）／4個入（果樹園散歩〈不知火〉2個、果樹園散歩〈ネーブル〉2個）

【価格】972円／1,836円

【販売店舗】全国のアンリ・シャルパンティエ店頭 ※一部店舗を除く、シュゼット公式オンラインショップ

【販売期間】2026年6月10日〜9月30日 ※無くなり次第終了

【シュゼット公式オンラインショップ】https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5166/

・不知火（しらぬい）：ジューシーで濃厚な甘みが特徴の瀬戸内の不知火。涼やかなティータイムを演出する、瑞々しく風味豊かな旬の味わいです。

・ネーブル：瀬戸内のネーブルは香り高く爽やか。口の中でパッとひろがる心地よい酸味と甘さが、夏のひとときに優しく染みわたります。

◇【商品のこだわり】

・適切な期間寝かせることで引き出す、甘みと酸味のバランス

香りが良い状態で収穫した果実を、すぐに冷蔵保存。あえて一定期間寝かせることで、酸味を下げ、甘みが引き立つ状態にしています。収穫後すぐに加工するのではなく、最もおいしくなるタイミングを見極めてから果汁にしています。

・香りを逃さないための、迅速な搾汁

果実は空気に触れる時間が長いほど香りが損なわれてしまうため、保管庫から搾汁場までの導線を最短にし、短時間で搾汁できる環境を整えています。熟成した果実の風味を損なうことなく、新鮮なうちに加工工程へ移るための工夫を施しています。

・皮のオイル分まで取り込む「インライン搾汁」

果肉の成分だけでなく、香りの元となる果皮のオイル分まで含まれるよう、丸ごと搾る専用の機械を使用。搾汁後、すぐにマイナス7℃で冷凍することで、柑橘のうまみや香りをいち早く閉じ込めています。

（エボル）