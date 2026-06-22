空席だらけの披露宴。親族にドタキャンされた泥沼の家庭事情とは／びっくり体験人気記事
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年6月22日 記事は取材時の状況）
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人生の一大イベントのひとつである結婚式。滞りなく進行できるよう、新郎新婦側も式場側もそつなく準備をするものですが……。
「誰も座っていないテーブルがある披露宴に出席したのははじめて。ビックリしましたね」と話す、谷川紗耶香さん（仮名・35歳／会社員）。中学時代からの親友の結婚式での光景だそうですが、いったい何があったのでしょうか？
◆「花嫁の母親が許せない」親戚一同の恨みとは？
そもそも、新婦であるSさんの家庭はちょっと複雑。
「Sが中学生のときに父親がうつ病で働けなくなってしまったんですが、『家にいられるとケンカの種になる』『子どもの教育によくない』と母親が家から父親を追い出したんです。幸い、父親は1年足らずでうつを克服し仕事復帰したそうですが、近くのアパートから家に戻ることなく離婚。そしてその2年後に母親は再婚し、再婚相手を家に招き入れて暮らし始めたんです」
Sさんと母親が暮らす家は、すでに他界していた父親側の祖父母から父親が受け継いだもの。つまり、離婚→再婚でその家とは縁がなくなったはずの人間が、正統な後継者から家を乗っ取った形になるわけです。
「この事態に、父方の親戚一同はカンカン。かわるがわるSの母親に抗議しに来たそうですが、『元夫は納得している。家の名義も私に変更した』と取り合わなかったそうで。確かに、Sの母親の思いやりのない身勝手なふるまいにうんざりしていた父親は、もう関わりたくないとばかりにすべてを放棄していたんですよね。
しかも、その数年後に病気で他界。親戚一同はSの母親を非道な人間と憎み、絶縁状態になっていたそうです」
◆複雑な事情を抱える親族も、招待せざるを得なかった
そんな親戚を披露宴に呼べるわけもないので、Sさんは簡単なパーティーで済ませたかったそうですが…。
「Sの結婚相手は老舗料亭の息子。きちんとした家柄で付き合いも広く、披露宴を開かないなんて許されません。複雑な家庭環境というだけで難色を示されているのに、このうえ披露宴に呼ぶ親戚がいないなんて言ったらどうなるか……。
母親は一人っ子で母方の親戚はいないに等しく、父方の親戚をどうにか呼ぶしかない状態です。そこで『結婚を破談にしたくない』と焦った母親が、招待状を持って父方の親戚を一軒一軒尋ね、恥も外聞もなく結婚式への出席を頼んで回ったんです」
どのように交渉したのかは不明ですが、「みんな来てくれるって」と招待状の返信ハガキを集めてきた母親に驚きつつも、親戚席を作れたことにSさんはホッとしたそう。ところが当日、思いもよらぬ事態が起きたのです。
◆不穏すぎる事態にザワつく会場
「Sの母親のことを許してなどいない親戚たちが、仕返しのごとく出席をドタキャンしたんです。
事前にわかっていればテーブルを外して会場のレイアウトを変更したのでしょうが、当日連絡もなしに来なかったので式場側も対応ができず、新婦側の親戚席はぽっかり空席に……。ほかの招待客はまったく事情を知りませんから、『あの席何？』『何かあったの？』とかなりザワついていました」
このありえない事態に新郎側の両親は明らかに不機嫌な様子で、新郎新婦の表情も冴えません。
「親戚に電話でもしているのかSの母親は席を外しっぱなしだし、とにかく落ち着かない不穏なムードの披露宴でしたね。Sが幼少期の家族との写真を使いたくなかったためプロフィールムービーもなかったし、そもそもSも母親を快く思っていないので新婦から親への手紙もなし。その代わりに新郎が挨拶をし、新郎の両親にだけ花束を渡すという謎の流れ……。いろいろ不自然で違和感ありまくりの披露宴でした」
◆大半のゲストは事情を知らないまま
後日、親友である谷川さんにだけSさんは事情を話してくれたそうで、谷川さんは新郎新婦に深く同情したそう。
「でも、事情を知らないままの出席者にとっては、単なる“妙な結婚式”。先日、披露宴に出席していた中学時代の仲間に会ったときもその話題になり、『事故でもあったのかね』『空席放置するなんてあのホテルおかしくない？』などと好き放題言われていて。フォローしたいけど家庭の事情を勝手に暴露するのも悪いし、心苦しかったです……」
型通りの披露宴を開きたがる人が多い親世代。ケースに応じて「無理してまでやらなくていいよ！」と言ってほしいものですね。
＜文／鈴木うみこ イラスト／ワタナベチヒロ＞
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人生の一大イベントのひとつである結婚式。滞りなく進行できるよう、新郎新婦側も式場側もそつなく準備をするものですが……。
「誰も座っていないテーブルがある披露宴に出席したのははじめて。ビックリしましたね」と話す、谷川紗耶香さん（仮名・35歳／会社員）。中学時代からの親友の結婚式での光景だそうですが、いったい何があったのでしょうか？
そもそも、新婦であるSさんの家庭はちょっと複雑。
「Sが中学生のときに父親がうつ病で働けなくなってしまったんですが、『家にいられるとケンカの種になる』『子どもの教育によくない』と母親が家から父親を追い出したんです。幸い、父親は1年足らずでうつを克服し仕事復帰したそうですが、近くのアパートから家に戻ることなく離婚。そしてその2年後に母親は再婚し、再婚相手を家に招き入れて暮らし始めたんです」
Sさんと母親が暮らす家は、すでに他界していた父親側の祖父母から父親が受け継いだもの。つまり、離婚→再婚でその家とは縁がなくなったはずの人間が、正統な後継者から家を乗っ取った形になるわけです。
「この事態に、父方の親戚一同はカンカン。かわるがわるSの母親に抗議しに来たそうですが、『元夫は納得している。家の名義も私に変更した』と取り合わなかったそうで。確かに、Sの母親の思いやりのない身勝手なふるまいにうんざりしていた父親は、もう関わりたくないとばかりにすべてを放棄していたんですよね。
しかも、その数年後に病気で他界。親戚一同はSの母親を非道な人間と憎み、絶縁状態になっていたそうです」
◆複雑な事情を抱える親族も、招待せざるを得なかった
そんな親戚を披露宴に呼べるわけもないので、Sさんは簡単なパーティーで済ませたかったそうですが…。
「Sの結婚相手は老舗料亭の息子。きちんとした家柄で付き合いも広く、披露宴を開かないなんて許されません。複雑な家庭環境というだけで難色を示されているのに、このうえ披露宴に呼ぶ親戚がいないなんて言ったらどうなるか……。
母親は一人っ子で母方の親戚はいないに等しく、父方の親戚をどうにか呼ぶしかない状態です。そこで『結婚を破談にしたくない』と焦った母親が、招待状を持って父方の親戚を一軒一軒尋ね、恥も外聞もなく結婚式への出席を頼んで回ったんです」
どのように交渉したのかは不明ですが、「みんな来てくれるって」と招待状の返信ハガキを集めてきた母親に驚きつつも、親戚席を作れたことにSさんはホッとしたそう。ところが当日、思いもよらぬ事態が起きたのです。
◆不穏すぎる事態にザワつく会場
「Sの母親のことを許してなどいない親戚たちが、仕返しのごとく出席をドタキャンしたんです。
事前にわかっていればテーブルを外して会場のレイアウトを変更したのでしょうが、当日連絡もなしに来なかったので式場側も対応ができず、新婦側の親戚席はぽっかり空席に……。ほかの招待客はまったく事情を知りませんから、『あの席何？』『何かあったの？』とかなりザワついていました」
このありえない事態に新郎側の両親は明らかに不機嫌な様子で、新郎新婦の表情も冴えません。
「親戚に電話でもしているのかSの母親は席を外しっぱなしだし、とにかく落ち着かない不穏なムードの披露宴でしたね。Sが幼少期の家族との写真を使いたくなかったためプロフィールムービーもなかったし、そもそもSも母親を快く思っていないので新婦から親への手紙もなし。その代わりに新郎が挨拶をし、新郎の両親にだけ花束を渡すという謎の流れ……。いろいろ不自然で違和感ありまくりの披露宴でした」
◆大半のゲストは事情を知らないまま
後日、親友である谷川さんにだけSさんは事情を話してくれたそうで、谷川さんは新郎新婦に深く同情したそう。
「でも、事情を知らないままの出席者にとっては、単なる“妙な結婚式”。先日、披露宴に出席していた中学時代の仲間に会ったときもその話題になり、『事故でもあったのかね』『空席放置するなんてあのホテルおかしくない？』などと好き放題言われていて。フォローしたいけど家庭の事情を勝手に暴露するのも悪いし、心苦しかったです……」
型通りの披露宴を開きたがる人が多い親世代。ケースに応じて「無理してまでやらなくていいよ！」と言ってほしいものですね。
＜文／鈴木うみこ イラスト／ワタナベチヒロ＞