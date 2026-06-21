ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「なんで余計なことするの？」怯える夫…洗濯物を畳んだら妻の不機… 妻「なんで余計なことするの？」怯える夫…洗濯物を畳んだら妻の不機嫌が止まらない！ 良かれと思った夫の行動がまさかの逆効果に？ 妻「なんで余計なことするの？」怯える夫…洗濯物を畳んだら妻の不機嫌が止まらない！ 良かれと思った夫の行動がまさかの逆効果に？ 2026年6月21日 19時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 何をしてあげても「余計なことしないで」って言われてしまうと、夫も本当に困ってしまいますよね…。よかれと思って動いているのに、どんどん空回りしていく感じ、見ていてちょっと切なくなります。でも妻にも何かしらの理由があるはず。このすれ違い、このまま解消されないとかなりまずい展開になりそうな予感がしますよね…。>>【まんが】妻が不機嫌なワケ(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻が不機嫌なワケ 「私にふさわしいのはお医者さんだけ！」肩書にこだわる義姉の婚活を私がフォロー!? 無自覚過ぎる迷惑っぷりは止まらない!? 「私は勝ち組なのに…」友人へのモヤモヤが消えない理由とは？【私が幸せ教えてあげる Vol.11】