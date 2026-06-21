妻「なんで余計なことするの？」怯える夫…洗濯物を畳んだら妻の不機嫌が止まらない！ 良かれと思った夫の行動がまさかの逆効果に？

妻「なんで余計なことするの？」怯える夫…洗濯物を畳んだら妻の不機嫌が止まらない！ 良かれと思った夫の行動がまさかの逆効果に？