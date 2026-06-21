fweeのバニラエディション登場♡夏肌を彩る新ベースメイク＆限定コレクション

韓国コスメブランド「fwee（フィー）」から、夏のメイクをアップデートする新アイテムが登場します。2026年7月1日（水）よりQoo10フィー公式ショップにて、「シェイキングミスト」「スパエアリーUVトーンアップベース」、そして話題の「バニラエディション」を発売。ベースメイクの崩れ対策から、人気カラー“バニラ”をテーマにした限定コレクションまで、この夏見逃せないラインアップがそろいました♡

夏のベースメイクを支える新作アイテム

まず注目したいのが「フィー シェイキングミスト」です。全3種、各1,980円（税込）で展開され、肌悩みや理想の仕上がりに合わせて選べます。

「フローズンゼリーミスト」は、肌温度を-5.4℃下げながらうるおいを与えるクーリングミスト。メイク前の肌をなめらかに整えます。

「パールグロウミスト」は、PDRNと温泉水を配合したスキンケアパール入り。上品なツヤとうるおいを与え、内側から発光するようなグロウ肌を演出します。

「パウダーキープミスト」は、さらさら肌へ導きながら毛穴を自然にカバーし、長時間崩れにくいベースメイクをサポートします。

さらに新作下地「フィー スパエアリーUVトーンアップベース」は2,310円（税込）。

セミマット仕上げながらうるおい感も両立し、毛穴や凹凸を自然に補整。まるでフィルターをかけたような“ふわさら肌”が24時間続くのが魅力です。

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肌タイプ別おすすめ組み合わせ

フィーでは下地とミストの組み合わせによる相乗効果も提案しています。

乾燥肌の方には「スパグロウUVトーンアップベース 02 リッチグロウ」と「フローズンゼリーミスト」の組み合わせがおすすめ。ほてりやテカリを抑えながら、ガラス玉のような透明感のあるツヤ肌へ導きます。

混合肌の方には「スパグロウUVトーンアップベース 01 グロウ」と「パールグロウミスト」。自然なツヤ感とみずみずしさを演出できます。

脂性肌の方には「スパエアリーUVトーンアップベース 01 エアリーピンク」と「パウダーキープミスト」がぴったり。余分な皮脂を抑えながら、さらさらマット肌をキープします。

話題のバニラエディションが登場

「フィー バニラエディション」は、人気カラー“バニラ”をテーマにした限定コレクションです。価格は1,760円（税込）、リップアンドチーク ブラーリープリンポットのみ1,980円（税込）。

既存カラーの「バニラ」に加え、焼き菓子のような温かみを感じる「バニラクッキー」、透明感あふれる「バニラソルベ」の新カラーが仲間入りしました。

対象アイテムは「3Dボリューミンググロス」「リップアンドチーク ブラーリープリンポット」「ローズステイフィットオブセッションティント」の3種類。

同じバニラカラーでもアイテムごとに異なる発色や質感を楽しめるのが魅力です。

また、数量限定の「バニラデザートエディション企画セット」も実施。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

この夏はfweeの新作で理想の肌とリップを叶えて

崩れにくいベースメイクを目指す方には「シェイキングミスト」と「スパエアリーUVトーンアップベース」、トレンド感のあるカラーを楽しみたい方には「バニラエディション」と、それぞれ異なる魅力を持つ今回の新作コレクション。

韓国でも話題を集めたアイテムが日本でも登場するので、この機会にぜひチェックしてみてください。夏のメイク時間がもっと楽しくなること間違いなしです♪