SOOBINファン必見♡COVERNATの夏ポップアップが新宿で開催

韓国発アパレルブランド「COVERNAT（カバーナット）」が、2026年6月25日（木）から6月30日（火）までの期間限定で、ルミネ新宿 ルミネ2にポップアップショップをオープンします。今季のテーマは「In a Green Haze」。ブランドの世界観を表現した空間には、サマールックをまとったブランドアンバサダーSOOBINが登場し、特別な夏のムードを演出します。限定ノベルティや人気アイテムも揃う、見逃せないイベントをご紹介します。

COVERNATの夏を体感する特別空間

今回開催される「2026 SUMMER with SOOBIN POP-UP」は、日本初となるサマーシーズンのポップアップショップです。

会場となるルミネ新宿 ルミネ2 2F Gallery2では、都会的で洗練された感性とナチュラルなスタイルを融合した今季のコレクションを展開。

ブランドアンバサダーのSOOBINによるビジュアルが店内を彩り、COVERNATならではの世界観を堪能できます。

さらに、CHOI YOON JIを起用した「COVERNAT WOMAN」コレクションも多数ラインアップ。「The Light of Summer」をテーマに、明るく軽やかな夏のスタイルを提案します。

期間：2026年6月25日（木）～6月30日（火）

場所：ルミネ新宿 ルミネ2 2F Gallery2

営業時間：11:00～21:00

ウブロの夏が彩る新作ウォッチ！パステルセラミックが映える限定モデル登場

SOOBIN着用アイテム＆注目ラインアップ

・ARCH LOGO BASEBALL HALF SHIRT 18,111円（税込）

・BASIC STRIPE T-SHIRT 8,280円（税込）

・SEERSUCKER HALF SHIRT 12,501円（税込）

・ON A TRIP GRAPHIC RINGER T-SHIRT 8,280円（税込）

・CORDURA SEMI-WIDE DENIM EASY PANTS 15,300円（税込）

・TROPICAL SUN PATTERN HAWAIIAN HALF SHIRT 13,900円（税込）

・COOL COTTON SIGNATURE SYMBOL GRAPHIC T-SHIRT 8,280円（税込）

・PALM TREE GRAPHIC HALF SHIRT 13,900円（税込）

・FATIGUE RIPSTOP SHORTS 11,091円（税込）

前回のポップアップで即日完売が続出したSOOBIN着用商品も、今回は豊富に展開されます。

どれも夏らしい軽やかなデザインで、デイリーコーデに取り入れやすいアイテムばかり。韓国ファッション好きの方はもちろん、トレンド感のあるカジュアルスタイルを楽しみたい方にもおすすめです。

COVERNAT WOMANと豪華ノベルティに注目♡

・WOMEN CLOVER HEART CABLE HALF KNIT 12,501円（税込）

・WOMEN STRIPED DENIM PANTS 15,300円（税込）

・WOMEN PIN-TUCK SLEEVELESS BLOUSE 13,900円（税込）

・WOMEN COOPER LOGO RINGER T-SHIRT 6,881円（税込）

・WOMEN COTTON SKIRT-LAYERED PANTS 18,111円（税込）

・WOMEN BABY FIT LACE RINGER T-SHIRT 6,881円（税込）

女性向けライン「COVERNAT WOMAN」も見逃せません。クローバーロゴやレースディテールなど、可愛らしさと洗練された雰囲気を兼ね備えたアイテムが揃います♡

また、購入者向けの豪華ノベルティも多数用意されています。

・税込10,000円以上購入で「SOOBIN POPUP CARD」プレゼント（先着順）

※来場予約のうえ購入した方は配布確約

・購入者全員にオリジナルピンバッジプレゼント

・毎日先着20名にアンブレラプレゼント

※カラーランダム

・税込10,000円以上でランダムギフト（キーリング・ヘアピン・ソックス）

・税込20,000円以上でボールキャップ

・税込25,000円以上でロゴTシャツ

※すべて数量限定、なくなり次第終了

この夏だけのCOVERNAT体験を楽しんで

SOOBINのビジュアルとともに楽しめる今回のCOVERNATポップアップは、ブランドの魅力を五感で体験できる特別なイベントです。

人気アイテムからCOVERNAT WOMANの新作、さらに豪華ノベルティまで見どころが満載。

夏らしいスタイルを探している方や韓国ファッション好きの方はもちろん、SOOBINファンにとっても見逃せない機会となりそうです。

ぜひこの夏だけの特別な空間を訪れて、COVERNATの世界観を楽しんでみてください♪