双子座・女性の運勢

現実的な“事情”が双子座の日常を圧迫し、人との関係性に影響を与えてきそう。いまの双子座はモチベーションも高く、積極的に挑戦していくつもりでしょう。それには協力的かつ志を同じくする周囲がいてこそなのですが、いまはそれとは別に対処しなくてはならない出来事があるよう。それはそれで悪いことではないものの、そちらに向き合おうとすると周囲はいい顔をしない…。そんな雰囲気です。「そんなことを言われても」というのが双子座の本音ですが、「基本割りきっていく」がいいのかも。人の顔色をうかがい過ぎないでください。

双子座・男性の運勢

自分自身の現実の状況と、周囲の思惑が衝突しがちなとき。現状の双子座は積極的に自分を変えていく意識の強い状態にいます。そういう双子座には、一緒にいて頼もしく、同じような意欲を持つ仲間も多いようですが、いまの双子座には向き合わなくてはならないリアルな何かもあり、それにもある程度エネルギーを注ぐことになるでしょう。それは周囲的には納得いかないのかも。双子座自身にどうにかできることでもないので困りそうですが、ここはこういうこともある…と割りきって。人の期待に応えなくていいですが、人の存在には実際救われます。

占い：アストロカウンセラー・まーさ