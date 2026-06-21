獅子座・女性の運勢

気分が高揚し、日常に対して楽観的になれる時期が続きます。が、その割に心身が不安定になってきそうなのが今週。気持ちが先行しすぎて、まだそれに追いつけていない部分が抵抗を示すからかも。実際、いまは仕事も忙しい時期でそこでも具体的な手ごたえを得られていそう。「これだけできているんだから、挑戦は必要ない？」なども思いやすいかも。もし実際に不安定さを感じるなら、休養を増やし自分に時間をあげましょう。ただ挑戦はやはり必要です。内面に焦点を合わせ、少しずつ調子を整えるつもりで。

獅子座・男性の運勢

新しいことに惹かれ高揚する思いと、それに対しまだついていけず抵抗する自分自身とを同時に内側に感じるときでしょう。現在、新たな未来や挑戦に対する意欲が増し、楽観的に傾いている獅子座。非常に気分の上がるときですが、それなのに今週は不安さや心身の不安定さが目立つかもしれません。実際まだまだ仕事などは忙しく、そこでも充実している面もあるので、そこに安心を見出し「挑戦はいらないかも」と考えたりもしやすいです。もし揺れる自分に気づいたら、少し日常のペースを落とし自分を休ませましょう。何かをいま決めたりしないでね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ