乙女座・女性の運勢

独特の高揚感と物ごとに対する楽観的な気分が強まる時期。そんな自分を背景として、特に社会面では積極的に挑戦していけるタイミングでしょう。が、同時にいまは対人運が上昇。人との縁が増えるときでもありますが、いま接する相手はいろいろな意味で乙女座の熱に水を指す存在なのでは。基本的には気が合い、一緒にいて安らげるタイプでしょうが、「もっと現実を見たほうがいいよ」（たとえば）などというのかも。相手は善意ですし、話していてやる気が増す面もあるものの、価値観の差は大きいようです。「そこを理解したうえでつき合う」。いまはこれが大事かな。

乙女座・男性の運勢

自分の意欲に異を唱える人に遭遇し、揺さぶられるタイミングでしょう。いまの乙女座は極めてまれな社会面での好調期＆挑戦期にあります。その背景には、深い部分からくる自分を信じる気持ち、前向きな楽観性があるのかも。やってみたいと思うことに素直に飛び込めるからこそ、特別な状況でも力を発揮できるのでしょう。が、いまは対人関係も好調な時期で、そこでは気が合い信頼できる人たちに会いますが、彼らはそんな挑戦に対し否定的で、乙女座を諭すような態度を取りがちなのでは。ただそれを真に受け、自分を翻すのは違います。よく考えてみるのはOK。距離感を意識しましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ