蠍座・女性の運勢

非常に好調な社会運が続きます。いまは思いきった挑戦を応援する風が蠍座の周囲で吹く時期で、それに刺激されモチベーションも強くなるタイミングなのでは。ただ難しいのは、蠍座自身の考えはいまの自分を肯定する（いまのままでいたい）方向に傾きやすいこと。実際、いまの蠍座は十分充実していて、パートナーや親友など大事な相手との関係も好調。相手もそういう考えでしょう。考えがぶれ、行動もそうなりやすいときですが、まずはいま大事に思うことをていねいにやっていきましょう。最終的に大事なのは、理屈ではなく直感です。

蠍座・男性の運勢

驚くほど好調で新しい方向に自分を押し出す社会運に恵まれるとき。実際、その勢いには蠍座も力をもらい、挑戦意欲が高まってきているでしょう。が、同時にいまは現状の自分にも深く満足し、このままでいきたいという考えもあるのかも。特にパートナーや親友など、近しい大事な人との関係も好調なので、そこを大事にしたいというニュアンスもあるのでしょう。ただ本能的には、自分には変化が必要だということにも気づいているはずです。不安から、わかりやすいたしかさを求めすぎないで。

占い：アストロカウンセラー・まーさ