射手座・女性の運勢

好奇心や物ごとに対する楽観的前向きさが強力な時期。いまはパートナーや親友など、大事ない相手との協力関係も強く、互いに刺激しあいながら新しい挑戦に向かっていけるときでしょう。ただ、いまは自分の常識や日常的な慣習が、その意欲のブレーキとなって時に立ちはだかるタイミングでもあるかも。いまの射手座は社会面も好調で、忙しくも手ごたえの多い状況にあるはず。「こんなに順調なのに、何が不満なの？」これがそのブレーキの“声”かな。誰かが言う場合も自分自身でそう思う場合もありそうです。ただ、最終的に進むべき道は、直感が知っていそうです。

射手座・男性の運勢

新しいことをやりたい、積極的に挑戦していきたい。そんな強い情熱と好奇心を自分の内に感じるパワフルなとき。パートナーや親友に代表される大事な人も、おそらく射手座と同じ気持ちなのかも。お互いに前向きな刺激を与えながら助け合っていけるときです。が、難しいのは社会面がまだまだ忙しいこと。そして、そこでたくさんのメリットを得ていることかも。そこに集中していると、時に自分自身や周囲が「いまの何が不満なの？このままで十分じゃないの？」と言ってくるでしょう。ただ、それを信じすぎて大人しくなるのは何か違うかも。結論は急がず、常識よりは自分の直感で決めて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ