山羊座・女性の運勢

パートナーや親友など、山羊座の大事な人との縁がいっそう強まる時期に入りました。そもそも、いまは縁強化のときで、大事な人とは協力し合いながら楽しい時間を送れているでしょう。ただ、同時にいまの山羊座は、社会面での大きな変化を受け日常生活も流動的に刷新していこうという意欲を持っていそう。それはとても前向きなことですが、大事な人はそれに対し否定的なのかも。山羊座ほどは変化の必要性を強く感じていないのが原因かな。やや板挟みになりやすいときですが、おそらく直感は正しいです。小さい状況に固執しすぎないように。

山羊座・男性の運勢

現在、社会面そして日常生活ともに新しいステージに入っていく段階にいる山羊座です。それは挑戦を余儀なくされる面があるものの、実際にそれで飛躍的に状況が動き、山羊座のモチベーションも上がりつつあるでしょう。が、いまはパートナーや親友など、大事な人との縁も非常に強い時期で、特に相手は現状の流動的な状況に対して快く思っていない可能性が。ふたりの状況も安定しているので、より「いまのままでいい」と考えやすいのかも。相手の考えは間違いではありませんが、今後挑戦意欲がいっそう必要になるのは事実です。よく話しつつも視野は広くいてください。影響を受けすぎないで。

占い：アストロカウンセラー・まーさ