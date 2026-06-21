水瓶座・女性の運勢

新しい挑戦にいっそう真剣になりつつある水瓶座です。その意欲の背景には水瓶座に対し協力的で、同じく変化に対して前向きな周囲の影響があるのかも。特にパートナーや親友など、水瓶座の大事な人は状況に対し楽観的。おおいに元気をくれそうです。ただ、いまは仕事や日常生活でもやるべきことが多く、そこでも有能さを発揮しているところでしょう。また今週は仕事の新展開もありそうで、どうしてもそちらに気持ちが向かうのでは。が、そうなるとどうしても挑戦の意欲はそがれ、気持ちを保つのが難しい面も。ただ変に「現実的になろう」とし過ぎて小さくまとまらないように。自分に必要なことは、直感が気づいています。

水瓶座・男性の運勢

パートナーや親友など自分の大事な人たちを中心に、周囲の人たちにおおいにエネルギーをもらい、自分に必要な挑戦に乗り出そうとしている水瓶座。非常に意欲的で、周囲にも前向きさ、楽観性があります。が、いまは仕事や生活面の内容など、水瓶座の手を必要としている状況も多いでしょう。また実際そこでも活躍している状態で、今週は新たな展開もありそう。日々の忙しさに気持ちが向かうと、どうしても前進の勢いは鈍りがちに。「本当に必要なのか」とあいまいになることも。ただ、水瓶座の深い部分は迷っていないはず。世間の常識も大事ですが、従うべきは自分の直感です。

占い：アストロカウンセラー・まーさ