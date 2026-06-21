魚座・女性の運勢

自分を突き動かしている意欲に、疑問が生じるタイミングかも。現在の魚座は社会面で飛躍的な時期を迎えていそう。自分の可能性を信じ楽観的に挑戦していけるときで、そこには生活に対する意識の変化、自分自身に対する考え方の変化も関係しているでしょう。ただ、いまは身近な状況もうまくいき充実しているときなので、ふと「自分は変わらなくてはいけないのか？」的な思いが浮かぶ可能性があります。いまに対する肯定感が強いのはいいことですが、せっかくのチャンスに際し「このくらいでいい」（たとえば）と思ってしまうとしたら、惜しい気はしますね。

魚座・男性の運勢

日々を楽しみ充実した日常を送れるとき。結果、いまの生活＆自分が楽しく思え、思いきった挑戦に対し自分でブレーキをかけてしまう可能性も。そもそも、いまの魚座は社会面で大きな転換期を迎えています。それは魚座に新たな考え、価値観を持つよううながすものですが、実際挑戦に対し前向きかつ楽観的に向き合うことで、いままで越えていけなかった壁を越えて進むこともできるでしょう。それに伴って生活面も、魚座自身の内面も大きく変わりそうです。ただ、いまの自分に対し肯定的になること自体は、幸福でもあります。さじ加減が難しいですが、いまは何かを決めるときではありません。特に自分の“範囲”を小さくするのはやめておいて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ