【ネコ漫画】「猫の毛皮交換クイズ」に愛猫パニック？お母さんの顔とパパの服を何度も見比べる“解せぬ顔”がかわいすぎる【作者に聞く】
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愛する家族であるはずなのに、なぜか父親にだけは徹底して冷たい態度を取るペットの猫。そんな「猫あるある」な格差と、飼い主の衣服がもたらしたまさかの大混乱を描いてSNS上で大きな話題を呼んでいるのが、麦ママ(@migi0.715)さんの描くネコ漫画『笑う門には麦がいる』だ。
■父親のニオイを感知して即スルーのはずが……。衣服の罠にハメられた愛猫の解せぬ顔
ある日のこと、麦ママさんは何気なく夫である麦パパさんのパーカーを借りて着ていた。そこへ愛猫の麦くんが近寄ってきて、いつも通り「すんすんすんすん」と念入りに衣服のニオイを嗅ぎ始める。麦くんはお母さんのことが大好きな反面、お父さんには普段から超がつくほどの塩対応。パーカーから漂うお父さんのニオイを察知した瞬間、「にゃんだ、おとーしゃんか……」と言わんばかりに、そのまま冷たく通り過ぎようとした。
ところが、通り過ぎる瞬間に麦ママさんの顔が視界に入った麦くんは、次の瞬間に「にゃに！」とばかりに華麗な二度見を披露する。ニオイはお父さんなのに、視線の先にいるのは大好きなお母さんという矛盾。脳の処理が追いつかないような「解せぬ顔」を浮かべる愛猫の様子に、麦ママさんは大笑いした。
当時の状況について、麦ママさんは「このあと、パーカーのニオイを嗅いでは私の顔を見て、確認してというのを何度も繰り返していました(笑)。今回の状況って猫で言うならば、毛皮の交換をしたようなものでしょうか？なんにせよ、混乱させてしまってすまぬ」と振り返る。猫は視力があまりよくない分、優れた聴力や嗅覚を頼りに人間を識別している。慣れ親しんだ2人のニオイと視覚情報がごちゃ混ぜになり、麦くんは完全にパニックになってしまったようだ。
■「パパのニオイで即スルーはつらい」読者からの同情と、次回予告された逆実験の企み
お父さんのニオイと分かった瞬間に迷わずスルーしようとした麦くんのあからさまな態度に、ブログやSNSのコメント欄には同情とおもしろコメントが殺到した。「パパさんのニオイと分かった段階で即スルーするのつらすぎる……」「切ないけれど二度見が最高にかわいい」といった声のほか、「ならば、逆に麦パパがお母さんの服を着たらどうなるの？」という名案も飛び出す。
この読者からのユニークな提案に対して、麦ママさんは「今度は夫に私の服を着てもらって、麦がどんな反応をするのかをやってみたいなと思っています」と、茶目っ気たっぷりに次なる実験への意欲を語ってくれた。
お父さんにとっては少し不憫ながらも、猫の鋭い嗅覚と豊かな表情が存分に味わえる今回のエピソード。もしお父さんがお母さんの服を着たら、今度は大喜びで駆け寄ったあとにどんな絶望の表情を浮かべるのだろうか。愛くるしい麦くんのリアクションから、今後も目が離せない。
取材協力：麦ママ(@migi0.715)
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